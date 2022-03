Une victoire importante pour les curleurs canadiens

Les Canadiens avaient perdu leurs trois derniers matchs et cette rencontre face aux Britanniques était cruciale pour garder en vie leurs espoirs de qualification pour les demi-finales.

La formation du capitaine ontarien Mark Ideson a connu un début de match hésitant. La confiance des Canadiens était visiblement ébranlée à la suite des revers subis face à la Suède, à la Corée du Sud et à la Slovaquie à leurs dernières sorties.

Les Britanniques en ont profité pour s’inscrire au pointage lors des deux premiers bouts et pour prendre les devants 2-0. Les Canadiens ont répliqué lors des deux manches suivantes, mais ce n’est qu’au sixième bout qu’ils ont réussi à s’imposer.

Un placement de Jon Thurston à la fin de l’engagement a permis aux Canadiens d’inscrire deux points et de mener pour la première fois dans la rencontre en portant la marque à 4-3.

Ébranlés par l’assaut des Canadiens, les Britanniques se sont mis à commettre plus d’erreurs. Les Canadiens en ont profité pour réaliser un vol de deux points au septième bout et accentuer leur avance.

La troupe canadienne a su résister aux dernières tentatives de l'adversaire au huitième bout. Un roulé caché d’Ina Forrest à la fin de la manche a porté un dur coup à l’équipe britannique, qui n’a pas été en mesure de se repositionner par la suite.

Après huit rencontres préliminaires, le Canada présente une fiche de 5-3 et pointe au 3e rang du classement général, à égalité avec la Slovaquie.

La Chine et la Suède se partagent le sommet du classement avec des dossiers de 6-2. Pour sa part, la Grande-Bretagne (3-4) est septième.

Seules les quatre premières formations passeront à la phase éliminatoire au terme du tour préliminaire.

Ideson, Forrest, Thurston et leurs coéquipiers Dennis Thiessen et Collinda Joesph affronteront l’Estonie plus tard en journée.

Ils disputeront leur dernier match préliminaire jeudi, contre la Norvège.