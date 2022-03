Brian McKeever défend son titre au sprint, Collin Cameron en bronze

Grand favori au sprint avec déficience visuelle, l'Albertain Brian McKeever a décroché sa 19e médaille paralympique lors d'une course serrée.

McKeever, 42 ans, et son guide Russell Kennedy ont remporté l'épreuve avec un temps de 3 min 19 s et 5/10.

Le parafondeur canadien Brian McKeever et son guide Russell Kennedy. Photo : Reuters / ISSEI KATO

L'Américain Jake Adicoff, accompagné de son guide Sam Wood, ont terminé la course avec un retard de 8 dixièmes pour remporter la médaille d'argent. Le Suédois Zebastian Modin et son guide Emil Joensson Hagg complètent le podium.

Athlète paralympique le plus décoré au pays, McKeever compte maintenant 15 médailles d'or en carrière. Le parafondeur est quadruple champion paralympique en titre au sprint - et même sextuple, si l'on tient en compte les Jeux de 2002 et de 2006, lorsque la distance la plus courte était de 5 km.

Aujourd'hui, l'épreuve s'effectue sur un tracé de 1,5 km.

Samedi, McKeever aura l'occasion de remporter une vingtième médaille paralympique lors de l'épreuve sur 12,5 km en style libre, lui qui a déjà avoué que les Jeux de Pékin seront ses derniers.

Collin Cameron en bronze

Plus tôt dans la soirée, Collin Cameron, de Bracebridge en Ontario, a remporté le bronze dans l'épreuve de sprint en position assise.

Le Canadien Collin Cameron a remporté sa deuxième médaille de bronze des Jeux de Pékin, sa cinquième de la même couleur en carrière aux Jeux paralympiques. Photo : Getty Images / Lintao Zhang

Deuxième aux qualifications et premier de sa demi-finale, Cameron a complété la finale en 2 min 46 s 3/10. Ce sont deux Chinois, Peng Zheng et Zongwu Mao, qui ont pris respectivement le premier et deuxième rang.

Cameron avait terminé quatrième à cette épreuve à PyeongChang et a en a été le champion du monde en 2019.

L'Ontarien avait aussi conclu en 3e place au 18 km, dimanche. Il avait également gagné trois médailles de bronze en 2018, à Pyeongchang.

Son compatriote Derek Zaplotinsky s'est qualifié pour les demi-finales, mais n'a pas été en mesure de poursuivre son chemin jusqu'à l'étape ultime. Ethan Hess a pour sa part fini 26e sur les 36 parafondeurs ayant pris le départ en qualifications.