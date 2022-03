Les conditions météorologiques changeantes ont rendu la piste très difficile. Et sa cinquième position, obtenue 24 heures plus tôt lors de la descente, était encore très fraîche dans sa mémoire, bien qu'il était fier de sa performance.

Mais le Gatinois de 22 ans a fait preuve de résilience et de caractère pour obtenir sa deuxième médaille à ses deuxièmes Jeux paralympiques, de quoi impressionner tous les membres de sa famille.

La famille Guimond. De gauche à droite : Claude, Alexis, Marc-Antoine et Isabelle (archives). Photo : famille Guimond

Il a pris beaucoup de maturité au cours des quatre dernières années. Il s’est bien repris. On a vu son changement d’attitude. Il était positif. Il est vraiment impressionnant , a dit son frère aîné Marc-Antoine.

Sa conjointe, Émilie Dubois, a remarqué que son beau-frère est parvenu à mettre son résultat de samedi derrière lui. Il s’est dit que c’était une nouvelle journée, et il a donné tout ce qu’il a. Il avait une mentalité très positive.

En 2018, sa famille avait pu l’accompagner à Pyeongchang où il était revenu à la maison avec une médaille de bronze après avoir terminé au pied du podium à deux reprises.

Il y a quatre ans, c’était un jeune cowboy qui voulait une médaille à tout prix. Là, il est arrivé avec le couteau entre les dents et une bonne maturité. Je trouve ça phénoménal ce qu’il a fait , a souligné son père, Claude Guimond, rempli de fierté.

Des propos qui ont trouvé écho auprès de son épouse, Isabelle Brousseau. La mère d’Alexis est certes ébahie par la performance de son fils, mais elle n’est pas surprise de sa capacité d’adaptation.

C’est son intelligence. Un athlète handicapé s’adapte dans la vie de tous les jours. Pour lui, c’est une évidence. Il va regarder une situation et se demander comment il peut en tirer avantage. Il a réussi.

Quand Claude Guimond regarde son fils dévaler une pente, il le sait rapidement si son Alexis est heureux et détendu. Quand il est arrivé au bas de la piste, on a vu la petite langue qui sort. Ça, ça veut dire qu’il est content. Ça me rappelle quand il était petit, il skiait simplement pour l’amour du ski.

Le père d'Alexis adore voir son fils s'amuser et profiter du moment, comme il l'a fait à la fin de sa descente. Photo : Radio-Canada

Des émotions fortes

Dans un monde idéal, les Guimond auraient regardé la descente d’Alexis sur place, mais la pandémie a contrecarré leurs plans. Ils se rabattent donc sur la télévision dans la résidence familiale de Gatineau, à 10 000 kilomètres de Pékin.

Néanmoins, peu importe l’endroit, leur paraskieur favori leur fait vivre des émotions fortes.

On est vraiment heureux. On a crié, on a pleuré. On a vécu toutes les émotions imaginables , a résumé sa belle-sœur, Émilie Dubois.

Je n’ai plus beaucoup de voix, mais ça en valait la peine , a ajouté Marc-Antoine avec un grand sourire. C’est lui qui a inspiré Alexis à skier à l’âge de 4 ans lorsqu’il voyait son aîné se distinguer dans les compétitions locales.

« On vit des émotions incroyables. J’en pleure. J’en avais même mal au cœur pendant la compétition! » — Une citation de Isabelle Brousseau, mère d’Alexis

Le paraskieur Alexis Guimont célèbre sa médaille de bronze. Photo : Getty Images / Christian Petersen

Son père s’est donné le défi de ne pas pleurer pendant l’entrevue. Il s’est rappelé des embûches vécues par son fils de 22 ans : son accident, à 6 mois, qui a paralysé le côté droit de son corps, puis un AVCaccident vasculaire cérébral à 12 ans, qui a paralysé partiellement le côté gauche.

Claude Guimond s’est souvenu de ces moments difficiles, quand Alexis était à l’hôpital, dans le coma , mais il sourit en repensant aux bons moments qu’il leur fait vivre depuis. D’ailleurs, la famille devra faire le plein d'émotions avant mercredi, jour de la prochaine compétition d’Alexis, cette fois en slalom géant.