Trois autres médailles pour le Canada à Pékin

L’histoire est souvent cruelle. On se souvient souvent des champions, des médaillés, mais rarement des autres. Pourtant, Bilodeau a réussi une performance remarquable. Elle a battu le temps qu’elle avait fait sur cette distance lors des derniers Championnats du monde par sept minutes. Elle a réussi à maintenir une cadence lui permettant de parcourir en moyenne un kilomètre en un peu moins de quatre minutes.

J’étais nerveuse au départ, mais dès mes premiers coups de bâton, je suis entrée dans mon plan de match et j’ai profité de ce parcours plein de côtes, a raconté Bilodeau. Après la course, mes entraîneurs Graham Nishikawa et Robin McKeever étaient eux aussi contents de ma performance. Même Brian McKeever est venu voir ma course et me féliciter. Je peux officiellement dire que je suis une paralympienne maintenant. Et une paralympienne heureuse!

La parafondeuse Lyne-Marie Bilodeau participe à ses premiers Jeux paralympiques à l'âge de 20 ans. Photo : afp via getty images / LILLIAN SUWANRUMPHA

La Chine a continué sa domination avec une récolte impressionnante de 10 médailles lors de cette deuxième journée. Le pays hôte s’est illustré en paraski alpin et en paraski de fond. Le Canada a aussi bien fait avec trois médailles de bronze.

Paraski de fond

Collin Cameron s’est faufilé entre trois athlètes chinois pour prendre la troisième place à l’épreuve de 18 km en ski assis. Il a maintenu un bon rythme pendant les six tours du parcours pour signer un temps de 47 min et 36,6 s.

Mon plan était de rester dans ma zone et de ne pas exploser au début. Je voulais courir à mon rythme pour pouvoir tenir le coup jusqu’au sommet et me maintenir là. Ensuite, le plan était de commencer à pousser plus fort, dépendamment des écarts, et de rester concentré. Avec une course de six tours, c’est tellement facile d’exploser en altitude, ici. J’avais besoin de garder le contrôle , a déclaré Cameron, qui compte quatre médailles de bronze paralympiques depuis le début de sa carrière.

La course d’aujourd’hui est probablement la seule course parfaite que j’ai eue dans ma carrière , a déclaré l’Ontarien. Honnêtement, je ne pense pas que j’aurais pu faire mieux. J’ai fait exactement ce que je devais faire, où je devais le faire. C’est tout simplement génial.

Paraski alpin

Le tracé du super-G a fait sa part de victimes dimanche. Plusieurs skieurs ont éprouvé de la difficulté dans différents secteurs du parcours de près de deux kilomètres. Une erreur et ils perdaient du temps précieux ou, pire, ils ne pouvaient finir la course.

Alexis Guimond a pris des risques. Il a été agressif. L’athlète de Gatineau en a récolté les dividendes et est monté sur la troisième marche du podium pour les athlètes en position debout. Alana Ramsay s’est aussi offert la médaille de bronze du super-G féminin en position debout. Elle a réussi à maintenir sa vitesse dans la dernière partie du parcours, ce qui lui a permis de connaître une bonne performance.

Alexis Guimond du Canada gagnant de la médaille de bronze à de l'épreuve de super-G en paraski alpin en position debout aux Jeux paralympiques de Beijing. Photo : Getty Images / Christian Petersen

Parasurf des neiges

Les épreuves de snowboard cross débutaient au Genting Snow Park et Sandrine Hamel a pris la huitième place des qualifications dans la classification SB-LL2. Même si elle n’a pas effectué ses meilleures courses, elle aura la chance de se reprendre lundi en quarts de finale. Elle devra terminer parmi les deux premières de sa course pour passer en demi-finales. Tous les Canadiens sont en bonne posture pour atteindre le podium.

Curling en fauteuil roulant

Le quatuor canadien a profité d’une erreur d’un officiel lors d’un mesurage. En déplaçant une pierre, il a forcé la reprise du premier bout du match contre la Lettonie. Cela a permis aux Canadiens de marquer quatre points pour donner le ton à la rencontre. Ils n’ont eu besoin que de six manches pour facilement disposer de leurs adversaires, 10-3. Après trois matchs, les Canadiens sont toujours invaincus. Il reste encore plusieurs jours de compétition, mais le skip Mark Ideson et ses coéquipiers semblent en parfait contrôle.

Le Canadien Jon Thurston a une nouvelle fois brillé au curling en fauteuil roulant, dimanche face à la Lettonie. Photo : Reuters / SOE ZEYA TUN

Parahockey

L’équipe canadienne a profité d’une journée de congé et reprendra l’action mardi contre la Corée du Sud. Les Coréens ont subi le même sort que les Canadiens, samedi, en s’inclinant 9-1 contre les Américains. Les États-Unis se sont assurés de finir premiers du groupe A. Pour sa part, la Chine, qui participe à ses premiers Jeux paralympiques, a remporté ses deux parties depuis le début du tournoi.