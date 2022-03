Alexis Guimond s’offre le bronze au super-G en paraski alpin

Un temps de 1 min 10 s 2/100 a valu à Guimond sa deuxième médaille paralympique, après celle remportée en 2018 au slalom géant.

Le Chinois Liang Jingyi, avec son temps de 1:09,11, a remporté l’or. Pour la deuxième épreuve de suite, l’Autrichien Markus Salcher s’est adjugé la médaille d’argent, cette fois avec un chrono de 1:09,35.

Dans l’épreuve pour athlètes avec déficience visuelle, le Canadien Logan Leach et son guide Julien Petit ont terminé en 7e position avec un temps de 1:18,38.

Leur compatriote Mac Marcoux et son guide Tristan Rodgers n’ont pas terminé l’épreuve puisque Marcoux a subi une chute à environ 105 km/h vers la mi-parcours. L’athlète de Sault-Sainte-Marie, médaillé d’argent en descente la veille, a quitté la piste par ses propres moyens, mais avec un ski en moins.

Le Britannique Neil Simpson et son guide Andrew Simpson ont remporté l’or en 1:08,91. Ils ont tout juste devancé l’Italien Giacomo Bertagnolli et son guide Andrea Ravelli, qui ont dévalé la piste en 1:09,31. L’Autrichien Johannes Aigner et son guide Matteo Fleischmann, qui avaient gagné la descente, ont terminé au 3e échelon en 1:09,74.

Plus de détails à venir.