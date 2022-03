Brian McKeever, légende et supervedette des Paralympiques

Pour illustrer la suprématie de l’athlète de Canmore, en Alberta, laissez-moi remonter le temps jusqu’en 2014, aux Jeux paralympiques d’hiver de Sotchi. C’est la finale du sprint sur 1 km pour les athlètes ayant une déficience visuelle.

Brian McKeever est sur la ligne de départ. Il est le grand favori puisqu’il a déjà gagné la médaille d’or, quelques jours plus tôt, au 20 km. McKeever et son guide Graham Nishikawa connaissent un bon départ et se retrouvent en tête. Mais quelques mètres plus loin, c’est la catastrophe!

Le Russe Vladimir Udaltcov skie sur la base en plastique du bâton du Canadien. Cet incident mène à sa chute. Brian McKeever se retrouve en 4e position et, après s’être relevé, il est à plusieurs mètres du détenteur de la 3e place.

C’est la consternation, le descripteur de la course, à la télévision, affirme que c’est la fin pour lui. Mais c’était bien mal le connaître.

McKeever ne panique pas et appuie sur l’accélérateur. Les skis sont fantastiques, rapides. Il dépasse d'abord Udaltcov, puis son compatriote Oleg Ponomarev pour grimper 2e, avant de rattraper le Suédois Zebastian Modin dans le dernier virage du parcours pour enregistrer la victoire.

Cette journée-là, on avait d’excellents skis, et Graham a fait un immense travail pour m’amener à la tête de la course. C’était assez dramatique, se souvient McKeever. D’habitude, je hais les sprints, ils sont trop courts pour moi, mais celui-là était excitant et le fun.

McKeever a reçu le diagnostic de la maladie de Stargardt, qui cause des problèmes de vision, faisant en sorte qu’il est légalement considéré comme aveugle. Aux Paralympiques, il est accompagné d’un guide, mais se débrouille seul lorsqu'il affronte des athlètes sans handicap.

Il est le seul et unique para-athlète canadien ayant participé à des Championnats du monde sans handicap, un exploit qu’il a réussi en 2007. Trois ans plus tard, à Vancouver, McKeever aurait pu devenir le premier sportif à prendre part aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver d'un même rendez-vous.

Il était inscrit au 50 km, mais la veille de la course, l’entraîneur a choisi quatre autres skieurs. Ne pas avoir pu se frotter aux meilleurs de sa profession lors de cette épreuve est l’un des seuls regrets de sa carrière. Après plusieurs années de recul, il est plutôt serein.

« Je suis un peu déçu de n’avoir pas participé aux Jeux olympiques. Il y a beaucoup de choses que je n’ai jamais faites et j’aurais aimé avoir d’autres options, mais c’est dans le passé et on ne peut pas le changer. On ne peut pas trop penser à ces choses-là. Il faut rester dans le présent et regarder vers le futur. » — Une citation de Brian McKeever, parafondeur de l'équipe paralympique du Canada

McKeever n’est pas juste une vedette au Canada. Le fabricant d’automobiles Toyota l'a choisi, avec son frère Robin, pour apparaître dans une publicité d’une minute lors du dernier Super Bowl.

Pour comprendre l’impact de Brian McKeever et de Robin, qui a été son guide au début de sa carrière et qui est maintenant l’entraîneur-chef du programme national, on a juste à regarder le total de médailles gagnées par le Canada depuis leur arrivée sur la scène internationale.

Depuis le début des Jeux paralympiques d’hiver en 1976, le Canada a décroché 45 médailles : 35 en ski de fond et 10 en biathlon, soit les deux disciplines du paraski nordique. Près de 82 % de ces médailles ont été remportées depuis 2002, année au cours de laquelle les frères McKeever ont commencé à faire la pluie et le beau temps sur les pistes de ski de fond.

Brian McKeever a agi comme porte-drapeau canadien aux Jeux paralympiques de Pyeongchang. Photo : Comité paralympique canadien / Scott Grant

À ses premiers Jeux, McKeever, guidé par son frère, était déjà la tête d’affiche. D'ailleurs, il l’est toujours, avec une barbe un peu plus longue et un peu plus grisonnante. Mais il n’est plus seul au sommet. Il y a aussi Mark Arendz, Nathalie Wilkie et Colin Cameron, notamment.

À 42 ans et à ses sixièmes Jeux paralympiques, il a toujours le feu sacré. Ma principale source de motivation est de voir le reste de l’équipe qui devient de plus en plus vite, de plus en plus professionnelle. On a une excellente équipe. Il y a beaucoup de jeunes vraiment vite avec du potentiel.

Les Paralympiques de Pékin seront les derniers de Brian McKeever. Il tentera de remporter au moins trois médailles d’or et de rester invaincu pour de troisièmes Jeux d'hiver d'affilée.

Même s’il aime encore la compétition, rendu à son âge, les entraînements quotidiens sont de plus en plus exigeants et le corps demande plus de temps pour récupérer. Il peut déjà dire mission accomplie!

« Pour moi, la chose dont je suis le plus fier est d’avoir duré aussi longtemps que ça. Après presque 20 ans à skier professionnellement, c’est pas toujours facile de rester parmi les meilleurs. » — Une citation de Brian McKeever, parafondeur de l'équipe paralympique du Canada

Lorsque la flamme paralympique s’éteindra le 13 mars prochain, Brian McKeever retournera sur ses terres albertaines et continuera de se promener dans les montagnes, sans toutefois ressentir la pression de performer.

On se souviendra de lui comme étant le plus grand paralympien de sa génération.