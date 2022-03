Place aux Jeux, place aux compétitions !

Les athlètes de l’Ukraine n’ont pas la vie facile et leur périple vers Pékin, pour participer aux Jeux paralympiques d’hiver, a été parsemé d'embûches.

Les compétitions de biathlon leur ont permis d’oublier leur malheur pour un instant et de faire honneur à leur pays. L’Ukraine a déjà remporté sept médailles, dont trois d’or, ce qui lui vaut la première place au classement des médailles d’or.

Taras Rad a remporté la médaille d’argent au sprint assis masculin, la première du pays. Grygorii Vovchynskyi a quant à lui gagné, un peu plus tard, la première médaille d’or, au sprint debout masculin. L’Ukraine a complété une journée chargée en émotions avec un balayage au sprint masculin pour les athlètes ayant une déficience visuelle. Vitali Lukianenko, Oleksandr Kazik et Dmytro Suiarko sont montés sur le podium.

Oleksandr Kazik, Vitalii Lukianenko et Dmytro Suiarko accompagnés de leurs guides (en jaune) Photo : Getty Images / Lintao Zhang

Avant le début des Jeux, on se demandait si la Chine allait battre son record de médailles. Le suspense n’a pas duré longtemps. Après la première journée de compétition, le pays hôte trône au sommet du classement pour le total des médailles. Il en a obtenu huit : deux d’or, trois d’argent et trois de bronze.

Zhu Daqing a été la première à monter sur le podium avec une deuxième place lors de la descente féminine pour athlètes ayant une déficience visuelle. C’est en biathlon que les Chinois se sont le plus illustrés avec un total de cinq médailles. Zixu Liu, au sprint assis masculin, et Yujie Guo, au sprint debout féminin, ont remporté les deux premières médailles de ces Jeux pour leur pays. Ils ont par le fait même doublé le nombre de premières places dans l’histoire des Jeux paralympiques.

Le Canada n’est pas en reste et a connu une bonne journée. Les athlètes canadiens ont gagné trois médailles, une de chaque couleur, et sont derrière l’Ukraine et la Chine au classement.

Ski para alpin

Mollie Jepsen a terminé la descente féminine debout en 1 min et 21,75 s, un dixième de seconde devant sa plus proche poursuivante, ce qui lui a valu la médaille d’or. Il s’agit de sa cinquième médaille paralympique. Elle en avait gagné quatre à Pyeongchang en 2018, dont la médaille de bronze dans cette même discipline.

Mollie Jepsen du Canada remporte la médaille d'or à l'épreuve de descente en paraski alpin en position debout aux Jeux paralympiques de Beijing. Photo : Getty Images / Alexander Hassenstein

Mac Marcoux, avec son guide Tristan Rodgers, a terminé deuxième de la descente masculine. Il n’a pu défendre son titre obtenu il y a quatre ans, mais le résultat est quand même satisfaisant puisqu’il a été blessé souvent au cours des dernières années. Alexis Guimond a pris la cinquième place à la descente masculine.

Biathlon

Mark Arendz a conclu le parcours de 6 km du sprint debout en 18 min et 8,4 s et a terminé en troisième place. Le quadruple athlète paralympique a dû se rendre deux fois à la boucle de pénalité de 150 mètres, ratant un tir à chacun de ses deux tours au champ de tir.

Cette course m’a laissé sur ma faim aujourd’hui. Les skis étaient vraiment bons, mais j’ai fait quelques erreurs au tir , a indiqué Arendz, qui a remporté une médaille d’or, deux médailles d’argent et trois médailles de bronze aux Jeux de 2018 à Pyeongchang.

Mark Arendz du Canada lors de l'épreuve de parabiathlon sur 6 km en position debout aux Jeux paralympiques de Beijing. Photo : Getty Images / Lintao Zhang

Je ne suis pas sûr de ce qui s’est passé exactement, mais je sais où étaient les erreurs. J’étais juste un peu à côté et je vais devoir améliorer un peu mon tir. Je savais que j’avais la possibilité d’être dans la course pour la première place. L’argent aurait été la cerise sur le sundae, mais monter sur le podium est toujours important , a-t-il ajouté.

Porte-drapeau du Canada lors des cérémonies de clôture de 2018, Arendz n’a tout simplement pas pu rattraper les deux erreurs commises sur le champ de tir pour devancer l’Ukrainien Vovchynskyi et l’Allemand Marco Maier.

Curling en fauteuil roulant

Le Canada a entamé le tournoi paralympique du bon pied avec deux victoires convaincantes lors de la ronde préliminaire. Le quatuor canadien a tout d’abord défait la Chine, l’équipe championne en titre, par la marque de 7-3. Le skip Mark Ideson et ses coéquipiers ont inscrit trois points au quatrième bout et deux au septième pour s’assurer la victoire. Les quatre joueurs ont réussi 73 % de leurs lancers, un score très élevé dans ce sport. Les Canadiens sont revenus à la charge en soirée et en battant la Suisse 8-4.

Parahockey sur glace

Le Canada affrontait les États-Unis en lever de rideau de la compétition, dans un prélude à la finale. Les joueurs canadiens auront fort à faire pour éventuellement renverser leurs grands rivaux, qui les ont dominés 5-0. Les Canadiens étaient toujours les deuxièmes sur la rondelle et n’avaient pas de réponse pour la vitesse de leurs adversaires. Ils auront la chance de se reprendre mardi contre la Corée du Sud.