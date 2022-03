En 2002, c'était aussi les premiers Jeux de Brian McKeever, légende canadienne du ski de fond. Je l'ai revu ici dans les montagnes de Zhangjiakou. À 42 ans, il a encore du jus dans le réservoir.

J'ai de plus en plus l’impression de carburer au diésel , m'a-t-il rétorqué à la blague. Diésel comme dans… c’est dur de partir la machine, mais quand ça part, attention!

Saviez-vous que les Jeux paralympiques ont été créés en 1948 pour permettre à des vétérans paralysés durant la Deuxième Guerre mondiale de bouger, de se dépasser malgré leur handicap? Soixante-quatorze ans plus tard, nous voici encore à disputer des Jeux sur fond de guerre.

La pression était grande pour le Comité international paralympique. Je me demande encore comment ses dirigeants ont pu croire que laisser concourir les athlètes des deux pays-dont-on ne-peut-prononcer-le-nom allait éteindre le brasier. Il faut être aussi déconnecté que moi à mon arrivée en Chine après la balade Montréal-Vancouver-Pékin-Zhangjiakou. Ajoutez quelques tests rapides et PCR à chacune des étapes, c’était beaucoup avant de plonger dans le conflit qui a précédé l’ouverture des Jeux.

Brian McKeever a pris part à une session d'entraînement mercredi à Pékin. Photo : Getty Images / Michael Steele

Heureusement, une solution a été trouvée. Mais dans toute cette histoire, Brian, lui, est mal à l’aise. Non, il ne cautionne pas la guerre et encore moins le dopage. Puisqu’il a des amis dans les équipes russe et bélarusse depuis 20 ans, il aurait bien aimé pouvoir les affronter une dernière fois. Après 6 présences aux Jeux, le fondeur malvoyant tire sa révérence, mais pas avant d’avoir au moins décroché une 18e médaille paralympique.

Si on dit qu’aux Jeux olympiques, il y a une bonne histoire à couvrir à tous les coins de rue, aux Jeux paralympiques, alors là, c’est le comble. Tiens, aux Jeux en 2002, j'avais égaré mon petit cellulaire flip dans la neige aux épreuves de ski de fond. C'est un athlète non-voyant qui l'avait retrouvé et me l'avait rapporté huit heures plus tard.

Aujourd’hui, j’ai croisé mes premiers biathloniens ukrainiens dans les montagnes de Zhangjiakou. Yuliia Batenkova-Bauman a raconté qu’elle n’avait pas dormi depuis une semaine, car elle a laissé sa fille avec sa famille sous les bombes à Kyiv et elle ne pensait qu’à ça sur le parcours. Dans la catégorie des athlètes debout malvoyants, Vitali Lukianenko, Oleksandr Kazik et Dmytro Suiarko ont balayé le podium.

Pas de doute, le monde doit ouvrir grands les yeux. Il se passera des choses extraordinaires ici à ces Jeux.