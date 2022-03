Les Américains s’amusent contre les Canadiens en parahockey

Declan Farmer a été la grande vedette du côté américain avec un but et trois mentions d’aide. Jack Wallace a préparé deux réussites, tandis que Josh Pauls a inscrit un but et une passe.

La domination américaine aura été totale. Les vainqueurs ont cadré 26 tirs sur le filet canadien, contre à peine 9 pour leurs rivaux.

Malgré la défaite, tout n’est pas perdu pour le Canada. Les représentants de l’unifolié sont assurés de participer au tour éliminatoire en raison de l’exclusion des Jeux des athlètes russes, qui a réduit le nombre d’équipes dans leur groupe à trois.

Les pays qui prendront les deux premiers rangs seront directement qualifiés pour les demi-finales, tandis que l’autre devra passer par les quarts. Les Américains affronteront les Sud-Coréens dimanche, et ces derniers ont ensuite rendez-vous avec les Canadiens mardi.

Les Américains ont ouvert la marque en supériorité numérique. Farmer, après une incursion dans la zone adverse sur la gauche, a servi une passe parfaite dans l’enclave à son capitaine Pauls, qui a battu Dominic Larocque du côté de la mitaine.

Brody Roybal a doublé l’avance des États-Unis en toute fin de période après avoir accepté une longue remise bondissante de Farmer, en provenance de l’arrière du filet de Larocque.

Les États-Unis ont accru leur priorité à trois buts avec une réalisation chanceuse de Malik Jones, qui a involontairement fait dévier la rondelle derrière Larocque lorsque Jack Wallace, dans le coin droit, a tenté une passe vers l’avant du filet.

Josh Misiewicz a mis le match hors de la portée des Canadiens à la fin du deuxième vingt lorsqu’il a poussé la rondelle derrière la ligne rouge, après un tir de Farmer que Larocque n’avait pu maîtriser.

Farmer a inscrit son but en fin de troisième période en amortissant une passe de Kevin McKee pour ensuite battre le gardien Adam Kingsmill, qui défendait le filet canadien au troisième engagement.