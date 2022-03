Mac Marcoux remporte l’argent de la descente à Pékin

Marcoux et son guide Tristan Rodgers ont réalisé un temps de 1 min 13 s 81/100 pour s’adjuger la 2e position, tout juste derrière l’Autrichien Johannes Aigner et son guide Matteo Fleischmann (1:13,45). Le bronze est allé au Français Hyacinthe Deleplace et son guide Valentin Giraud-Moine (1:14,10).

C’est une sixième médaille paralympique pour Marcoux, qui participe à ses troisièmes Jeux. Puisqu'il était aux prises avec des blessures, il n'a à peu près pas skié cette saison et avait notamment raté les plus récents mondiaux.

L'autre Canadien en lice, Logan Leach, a enregistré un temps de 1:26,28 avec son guide Julien Petit. Il a terminé au 9e rang.