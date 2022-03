Mollie Jepsen, première championne paralympique canadienne à Pékin

Mollie Jepsen a remporté la première médaille du Canada aux Jeux paralympiques de Pékin, samedi, et pas la moindre : elle est la nouvelle championne de la descente en position debout.

La Britanno-Colombienne s'est imposée avec un temps de 1 min 21 s 75/100 pour gagner sa cinquième médaille paralympique. Elle avait notamment gagné le bronze dans cette discipline il y a quatre ans, à Pyeongchang.

Jepsen a tout juste devancé la Chinoise Zhang Mengqiu, dernière concurrente à s’élancer, qui a réalisé un chrono de 1:21,85. La Suédoise Ebba Aarsjoe s’est offert le bronze en 1:23,20.

Deux autres Canadiennes étaient en lice. À ses premiers Jeux paralympiques, Micheala Gosselin a pris le 5e rang avec un temps de 1:25,75, tandis qu’Alana Ramsay s’est contentée de la 7e position en 1:26,08.

La double championne en titre, la Française Marie Bochet, a perdu un ski quelques secondes à peine après le départ. Elle n’a donc pas pu terminer l’épreuve.

La Canadienne Katie Combaluzier a subi une chute dans l'épreuve de descente. Photo : Reuters / GONZALO FUENTES

Dans l’épreuve de descente en position assise, l’unique Canadienne en lice, Katie Combaluzier, a raté une porte et n’a pas terminé la compétition.

Seules trois skieuses ont inscrit des temps au tableau dans cette épreuve marquée par de nombreuses chutes. La Japonaise Momoka Muraoka (1:29,77) a remporté l’or, devant l’Allemande Anna-Lena Forster (1:30,59) et la Chinoise Liu Sitong (1:32,10).

La toute première médaille d’or de ces Jeux paralympiques d’hiver a été remise à l’issue de la descente pour athlètes avec déficience visuelle. Elle est revenue à la Slovaque Henrieta Farkasova et à son guide Martin Motyka.

Déjà double championne en titre de la discipline, Farkasova a remporté sa 13e médaille paralympique avec un temps de 1:19,50.

Le podium a été complété par la Chinoise Zhu Daqing et son guide Yan Hanhan (1:21,75) et la Britannique Millie Knight et son guide Brett Wild (1:23,20).