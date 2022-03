L’appel à la paix d’Andrew Parsons aurait été censuré en Chine

Plusieurs internautes ont remarqué des distinctions entre les images relayées à l'internationale et celle présentée en Chine. Le discours du président du Comité international paralympique (CIP), Andrew Parsons, aurait notamment été hachuré.

Lors de son allocution, Il a offert un message pour la paix dans le monde, condamnant l'invasion militaire russe en Ukraine qui contrevient à la trêve olympique.

Cette portion de son discours, prononcé en anglais, n'aurait pas été traduite. Le son aurait également été réduit.

Le 21e siècle est fait pour le dialogue et la diplomatie, non pour la guerre et la haine, a-t-il d'abord dit. La trêve olympique pour la paix pendant les Jeux olympiques et paralympiques est une résolution de l'ONU adoptée par consensus par 193 états membres lors de la 76e Assemblée générale. Elle doit être respectée et observée, non violée.

Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a été l'invité d'honneur de la Chine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Le CIP a décidé d'exclure la Russie et son allié, le Bélarus, des compétitions en réaction à l'action militaire russe.

Le président du Comité international paralympique Andrew Parsons s'est levé pour applaudir la délégation ukrainienne. Photo : Reuters / ALY SONG

À l'arrivée de la délégation ukrainienne, la télévision chinoise n'a pas montré les images de M. Parsons, qui s'était levé pour l'applaudir. Elle a réussi à voyager jusqu'en Chine malgré le contexte géopolitique.

Par le passé, CCTV a cessé de diffuser des matchs de la NBA en raison de prises de position politiques de certains dirigeants.

La Premier League a aussi appris que ses matchs de la fin de semaine prochaine ne seraient pas présentés en Chine. Des gestes symboliques de la ligue de soccer anglaise, en solidarité envers l'Ukraine, sont prévus.