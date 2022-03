Trois athlètes paralympiques de la région d’Ottawa et Gatineau en lice à Pékin

Trois athlètes de la région d'Ottawa et Gatineau sont à Pékin, cette semaine, pour participer aux Jeux paralympiques de 2022. En entrevue, ils dévoilent leurs techniques d'entraînement uniques et leur porte-bonheur alors qu'ils se préparent à représenter Équipe Canada.

Les Jeux débutent vendredi et commencent par le ski alpin masculin.

De l'entraînement au sommeil aux sages paroles du film Star Wars, ces athlètes partagent leur quotidien avant les Jeux.

Alexis Guimond, skieur alpin de Gatineau

Pour Alexis Guimond, ce sont les paroles de sagesse du film Star Wars qui ont façonné son chemin vers les Jeux de Pékin.

Yoda est pour moi un modèle , raconte Alexis Guimond, 22 ans. Il représente juste ce à quoi j'aspire : la discipline, l'honneur, la grâce, le contrôle et le calme.

Le skieur de Gatineau prend à cœur les paroles de sagesse de Yoda, même s’il s’agit d’un personnage fictif. Il regardera même quelques extraits de Star Wars avant d’affronter la pente.

Les citations de Yoda sont vraiment importantes pour moi , poursuit-il. Elles me mettent en mode course.

C'est la deuxième fois qu’Alexis Guimond participe à la scène paralympique. En 2018, il a remporté la médaille de bronze au slalom géant de Pyeongchang, en Corée du Sud, faisant de lui le premier skieur masculin canadien debout à monter sur le podium paralympique en 20 ans, selon le Comité paralympique canadien.

Le skieur paralympique de Gatineau, Alexis Guimond Photo : L. Percival

Aux derniers Jeux paralympiques, Guimond explique s’être senti submergé , en transe la plupart du temps.

Pour ces Jeux, je vais pouvoir me recentrer sur moi-même et me concentrer pleinement sur ma performance , avance-t-il.

Alexis Guimond a reçu un diagnostic de paralysie complète du côté droit à l'âge de six mois et une paralysie partielle du côté gauche à 12 ans.

À Pyeongchang, il n’avait que 18 ans et était encore assez chétif, mais depuis, il a pris environ 20 à 30 livres de masse musculaire et compte désormais plus d'expérience à son actif.

Le skieur paralympique de Gatineau juge qu'il y a un énorme écart entre ses compétences en ski debout d'hier à aujourd'hui.

Je suis prêt physiquement et mentalement.

Aux Jeux, Guimond n'est pas du genre à apporter de porte-bonheur, dit-il, mais il emmène quand même Bébé Yoda avec lui à Pékin.

En fait, il est tout le temps sur mon téléphone. C’est mon arrière-plan – lui et Shrek , confie-t-il.

Collinda Joseph, curleuse d'Ottawa

Résidente de la banlieue ouest de Stittsville, Collinda Joseph raconte qu'elle s’est mise à l'heure normale des adolescents en prévision du décalage horaire de 13 heures entre Ottawa et Pékin.

La première joueuse paralympique de curling de 56 ans se couche à 1 h du matin et se lève à 11 h pour préparer son horloge interne aux Jeux.

Ça a été intéressant, comme défi, de rester au lit , dit-elle en riant. S'entraîner au sommeil a été difficile, mais déplacer l'entraînement de l'équipe jusqu'à tard en soirée a aidé.

Nous sortions de la glace vers 22 h 30, 23 h… et cela m'a aidée , explique Mme Joseph.

L'athlète paralympique de curling de Stittsville, Collinda Joseph Photo : WCF/Alina Pavlyuchik

L’athlète ottavienne a essayé le curling en fauteuil roulant pour la première fois au Centre RA d'Ottawa, il y a 17 ans. Elle raconte qu'il lui avait fallu un certain temps avant de jouer au curling régulièrement. Le reste appartient désormais à l'histoire.

La partie cérébrale du jeu a vraiment été ce qui m'a rendu accro. Et je ne m'y attendais pas du tout , dit-elle. Et il m’en reste encore une tonne à apprendre.

Joseph raconte que, ces dernières années, le curling en fauteuil roulant a connu bien des difficultés. La pandémie a dissuadé plusieurs aspirants d'essayer ce sport.

Je pense qu'il y a eu une baisse du nombre de participants. Nous espérons donc que les Jeux paralympiques amèneront une autre vague de personnes intéressées.

Brian Rowland, skieur alpin de Merrickville

Brian Rowland participe à ses tout premiers Jeux paralympiques, à Pékin. Un rêve devenu réalité en grande partie grâce à son insatiable besoin de vitesse, raconte-t-il.

J'ai besoin d'adrénaline dans ma vie. J'ai besoin d'excitation , confie Rowland. J'ai un besoin de vitesse.

Assis sur sa configuration à ski unique, Rowland dit que des fois, il peut dévaler la piste à 100 kilomètres à l'heure et tomber, même, parfois.

J'aime me faire peur , a-t-il déclaré. Je vais commencer à basculer, dévaler la colline, mes stabilisateurs vont voler, parfois mon ski sauter, peut-être que certaines choses vont se casser, rebondir, me frapper la tête, les épaules… peu importe.

C'est assez violent, mais j'arrive à me relever la plupart du temps.

Le skieur paralympique de Merrickville, Brian Rowland Photo : L. Percival

Son tout premier entraîneur avoue qu'il n'y a pas moyen d'arrêter Rowland.

S'il s’écrasait, il s'écrasait et se brûlait, puis se relevait et skiait comme si de rien n'était... C'est un fonceur , confie Andy Van Grunsven, qui a appris à Brian Rowland comment s'asseoir pour skier à la station de ski de Calabogie Peaks.

À la suite d’une blessure à la colonne vertébrale en 2015, après un accident de moto tout terrain, l’ancien surfeur des neiges passionné s'est tourné vers le ski assis. Rowland raconte avoir commencé à se fixer de petits objectifs, et qu’il ne lui a pas fallu longtemps avant de rejoindre l'équipe de l'Ontario, puis l'équipe nationale.

J’ai juste consacré entièrement ma vie au ski de compétition , explique Rowland, qui a maintenant 35 ans.

Et même s'il se délecte de son besoin de vitesse sur la neige, l’athlète paralympique aime toujours, aussi, passer une bonne soirée à faire un casse-tête à la maison.

Avec les informations de Julie Delaney, Hallie Cotnam et Giacomo Panico