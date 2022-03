Le paraskieur acadien Louis Fortin garde d’excellents souvenirs des Paralympiques

Il dit garder d’excellents souvenirs de sa participation aux Jeux paralympiques de Sotchi, en 2014 en Russie, et du parcours qu’il a fallu suivre pour s’y rendre.

Toute cette aventure, ça a commencé avec les Jeux du Canada de 2011, pour s’échelonner jusqu'aux sélections olympiques des Jeux suivants, ceux de Pyeongchang , explique-t-il.

Le skieur paranordique a pris sa retraite en 2017 au terme d’une carrière remarquable.

En plus de se qualifier pour Sotchi 2014, il a gagné deux médailles d'or et une d'argent aux Jeux d'hiver du Canada à Prince George en 2015, deux médailles d'argent aux Jeux du Canada à Halifax en 2011, et il a participé à trois coupes du monde.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le Néo-Brunswickois Louis Fortin en route vers la médaille d'argent à l'épreuve de 2,5 km de cross-country debout, le 21 février 2011 aux Jeux d'hiver du Canada en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Au-delà de la compétition elle-même, il souligne tout le chemin parcouru par les athlètes : On m’a toujours dit que chaque entraînement est comme une course. Une répétition des mouvements pour s'assurer que, pendant une course, la mémoire musculaire permettra de faire de bons résultats. Ça prend des mois, voire des années pour que cela deviennent des automatismes.

Louis Fortin, qui est enseignant dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, dit que les Jeux de Sotchi ont été le point culminant de sa carrière sportive.

Les Paralympiques, dit-il, sont une grande famille.

« Le bassin d’athlètes qui participent aux "Para" est plutôt petit. Tout le monde se connaît. On se rencontre dans les championnats internationaux et on crée des liens. » — Une citation de Louis Fortin, skieur

Parmi les Canadiens qui participent cette année aux Paralympiques de Beijing 2022, Louis Fortin constate qu’il y a plusieurs visages familiers. Même le groupe d'entraîneurs des derniers Jeux est toujours en place.

Je ressens toujours un peu de nostalgie d'avoir pu vivre cette expérience , confie le skieur.

Le Néo-Brunswickois Louis Fortin en 2017. Photo : Radio-Canada / Annie Desjardins

Malgré son handicap, il a toujours cherché à se dépasser. Il a dû regarder au-delà de sa région pour pouvoir avancer. Les opportunités se passent plus souvent au niveau national. C'est la première barrière pour compétitionner à ma hauteur. Une fois rendu là, il faut continuer et persévérer , mentionne-t-il.

D'après le reportage d'Yvan Roy