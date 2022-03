Des vétérans de l’Atlantique sont de retour aux Jeux paralympiques

Petite, mais expérimentée. C'est la description qu'on peut faire de la délégation de l'Atlantique qui participe aux Jeux paralympiques à Pékin. On retrouve seulement trois athlètes sur place et quatre accompagnateurs au sein de l'équipe canadienne.

Les Jeux paralympiques de Pékin se dérouleront pendant 10 jours en Chine, du 4 au 13 mars. Photo : Getty Images / Wang He

Fait amusant, l'Île-du-Prince-Édouard, la plus petite province au Canada, compte le plus de représentants de l'Atlantique en Chine avec deux athlètes et deux accompagnateurs. Le Nouveau-Brunswick est représenté par un entraîneur et un administrateur. Terre-Neuve-et-Labrador aura, pour sa part, un athlète.

Parahockey

Billy Bridges (à droite) lors des Jeux de Pyeongchang, en 2018. Photo : Associated Press / Ng Han Guan

L'équipe de parahockey sur glace est en mission. Le Canada s'est incliné en finale des jeux de Pyeongchang, en 2018. C'est une défaite amère en prolongation contre les États-Unis que les Canadiens aimeraient bien venger.

Parmi ceux qui ont vécu le revers, il y a Billy Bridges, originaire de Summerside, et Liam Hickey, de Saint-Jean de Terre-Neuve. Et les deux ont les yeux sur l'or, cette fois-ci.

Âgé de 37 ans, Bridges est un vétéran de l'équipe de parahockey, un sport qu'on appelait autrefois hockey-luge. Ce sera sa 6e participation aux Jeux paralympiques.

Nous nous avons eu de 15 à 20 séances d'entraînement par semaine , mentionne-t-il dans une entrevue à CBC. Mais, en même temps, ça fait de nous de meilleurs joueurs .

Encore efficace, la vélocité de son lancer frappé atteint les 120 km/h.

Liam Hickey du Canada contre Declan Farmer des États-Unis lors de la finale des Jeux paralympiques de 2018. Photo : Getty Images / Martin Rose

Son jeune coéquipier, Liam Hickey, n'a que 23 ans, mais ressemble déjà à un vétéran. Le Terre-Neuvien, qui sera l'un des adjoints au capitaine, en sera à sa deuxième participation aux jeux d'hiver, en parahockey.

C'est un athlète complet, car il a déjà représenté le Canada en basketball en fauteuil roulant en 2016 aux Jeux paralympiques de Rio.

Parmi les membres du personnel de soutien, il y a l'administration Mitchell Furlotte, de Bathurst, et les responsables de l'équipe, Tyler Jay, de Charlottetown, et Grant Boswall, de Cornwall ( Î.-P.-É.Île-du-Prince-Édouard ).

Le Canada affrontera les États-Unis, samedi, lors du premier match du tournoi de parahockey. La mise au jeu aura lieu à 1h (HA).

Ski paranordique

L'insulaire Mark Arendz participera aux jeux paralympiques pour la quatrième fois. Photo : Cross Country Canada / Twitter

Mark Arendz sera de retour pour une 4e fois aux Jeux paralympiques en ski paranordique. Originaire de Hartsville, à l' Î.-P.-ÉÎle-du-Prince-Édouard ., il célèbre son 32e anniversaire ce jeudi, la veille de l'ouverture des Jeux.

Son véritable cadeau de fête serait sans doute d'ajouter à sa collection de médailles.

Depuis 2010, il a remporté 8 médailles, dont 1 en or.

D'ailleurs, à Pyeongchang, l'Insulaire a établi un record des Paralympiques avec 6 médailles dans une seule édition des jeux d'hiver.

Mark Arendz reçoit une des 6 médailles des Jeux paralympiques de Pyeongchang, en 2018. C'était une médaille de bronze pour le 10 km en position debout. Photo : Radio-Canada

Arendz arrive donc à Pékin en confiance. Le parcours sera le même que celui des Jeux olympiques, le mois dernier et il a analysé le tout de très près.

On dit souvent en blaguant que les Olympiques sont notre événement test avant nos Jeux , raconte le skieur à CBC.

Les compétitions de ski paranordique commencent samedi à 22h (HA).

Para surf des neiges

L'équipe de para surf des neiges sera entre bonnes mains, avec la présence de Mark Fawcett, à titre d'entraîneur.

Originaire de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, il réside en Colombie-Britannique. Il a représenté le Canada en planche à neige en 1998 et en 2002, avant de devenir un des meilleurs entraîneurs au pays, tant pour les équipes olympiques que paralympiques

Un gars de l'Atlantique, par alliance

Le parafondeur Brian McKeever avec son guide, son frère Robin. Il est aussi le premier athlète à s’être qualifié la même année autant à des Jeux olympiques que paralympiques. Photo : Reuters / Andy Clark

Dans les listes soumises pour les Jeux on remarque un nom qui a un petit lien avec le Nouveau-Brunswick. Robin McKeever, l'entraîneur-en-chef de l'équipe de ski paranordique, est le conjoint de Milaine Thériault, originaire de Saint-Quentin.

L'Olympienne a participé trois fois aux Jeux olympiques et réside à Canmore. Le frère de Robin, Brian, est l'athlète paralympique qui a remporté le plus de médailles pour le Canada dans l'histoire de l'événement.