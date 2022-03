Initialement, ils devaient prendre part aux compétitions sous une bannière neutre. Une décision qui a engendré stupéfaction et malaise dans le village olympique, à un tel point que la situation était devenue insoutenable.

Certaines nations avaient déjà publiquement indiqué leur refus d’affronter des athlètes russes, peu importe les couleurs sur leur dossard. C’était le cas de l’équipe de curling de la Lettonie, qui devait se mesurer à celle de la Russie le 5 mars.

En coulisses, le Comité paralympique canadien (CPC) a promptement rallié d'autres pays contre la décision du CIP.

Immédiatement après la tenue de la conférence de presse [durant laquelle le CIP a fait part de sa décision initiale, NDLR], nous avons réitéré notre souhait que soient bannis des Jeux les comités paralympiques russe et bélarusse, de telle sorte que leurs athlètes n'y participent pas , a indiqué à Radio-Canada Sports Marc-André Fabien, le président du CPC.

« Nous avons convoqué une assemblée générale des membres du CIP, dont le Canada fait partie, pour que les membres décident de l'expulsion du comité russe et du comité bélarusse. » — Une citation de Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien

La ministre canadienne des Sports, Pascale St-Onge, avait déploré la décision initiale du CIP, jugeant que l’inaction de l’instance plaçait un fardeau injuste sur les épaules des sportifs. Ça faisait porter le poids aux athlètes de prendre des décisions de compétitionner ou non, de côtoyer des Russes lors des cérémonies des médailles ou pas sur le podium, etc.

C’était une pression insoutenable et ça ne pouvait pas se dérouler comme ça , ajoute-t-elle, laissant croire que les athlètes canadiens auraient pu être rapatriés, n’eût été cette volte-face de dernière minute.

Plusieurs autres pays ont aussi fait savoir leur mécontentement au cours des dernières heures. C'est difficile pour moi de vous répondre sur le nombre de pays qui sont intervenus parce que beaucoup ont agi de façon individuelle , fait savoir Marc-André Fabien.

Il est clair que la Grande-Bretagne et l'Australie ont été aussi actives. Mais le Canada a très certainement joué un rôle de premier plan, un rôle déterminant dans ce changement de cap par rapport à la première décision qui avait été rendue par le conseil d'administration du CIP.

Cet appui presque unanime de la communauté internationale était nécessaire pour permettre au président du CIP, Andrews Parsons, d'avoir les coudées franches dans ce dossier.

Je sais que le président du CIP n'a pas dormi beaucoup ces derniers jours. Il n'était pas en paix avec la décision initiale, qui était surtout basée sur des questionnements légaux. Il savait que la décision à prendre était morale et éthique, et il est soulagé de pouvoir la prendre.

Marc-André Fabien croit aussi que le CIP espérait une levée de boucliers internationale pour se protéger de quelconque recours juridique avant de rendre sa décision. Là où il y avait un problème juridique, c'est que le CIP n'a pas la compétence pour expulser un membre ou un comité. C'est l'assemblée générale des membres, le rassemblement de tous les comités, qui a cette compétence , explique-t-il.

« Le sport ne peut pas rester muet » - Pascale St-Onge Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La décision a ainsi été rendue à minuit moins une, à la veille de la cérémonie d'ouverture. Malgré le dénouement tardif et les tergiversations, la ministre St-Onge ne remet pas en question le leadership du CIP.

Je savais que la pression était énorme sur leurs épaules. La communauté sportive et moi aussi, je trouve ça difficile de mêler politique et sport. Car nos athlètes, on veut qu’ils puissent compétitionner pleinement et ne pas avoir à défendre des positions gouvernementales. Mais dans cette situation exceptionnelle, avec la menace nucléaire, ça prend une réponse, et le sport ne peut pas rester muet.

Le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, a déjà indiqué que le pays comptait faire appel de la décision au Tribunal arbitral du sport en Suisse.

Avec des informations de Clément Gadoury