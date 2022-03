Un second souffle comme point de départ pour Lyne-Marie Bilodeau

Bilodeau a entamé son parcours international en 2017, à Calgary. Il s’agissait de sa première Coupe du monde dans les épreuves debout, mais aussi de la dernière. Les mouvements étaient devenus trop exigeants pour la Québécoise, qui s'est mise à songer à la retraite.

La formation canadienne lui a alors proposé une transition vers la luge. Une porte de sortie? Plutôt un nouvel élan.

Je l’ai bien vécu! Je n’étais plus capable de skier debout de toute façon et j’allais mettre fin à ma carrière. Quand l’équipe nationale a vu la volonté que j’avais, on m’a montré qu’il existait une autre option. J’étais juste contente de continuer , raconte Lyne-Marie Bilodeau.

Cette seconde chance a ranimé son rêve de skier aux Jeux paralympiques. Un rêve qui s’était estompé aux épreuves debout et qui effectuait son retour dans l’univers des possibles. Beaucoup de travail restait cependant à faire avant qu’elle puisse crier victoire.

Au début, ç’a été difficile de faire le changement, ça prend du temps avant de s’adapter à la luge et aux mouvements , explique-t-elle.

La parafondeuse Lyne-Marie Bilodeau a pris part à quelques entraînements en Chine en vue de ses épreuves paralympiques. Photo : Facebook / Lyne-Marie Bilodeau

La plus jeune parafondeuse de la délégation canadienne a donc pris les grands moyens. Elle souhaitait rapidement faire sa place parmi l’élite mondiale, mais avait du pain sur la planche.

L’athlète de 20 ans a donc fait ses valises et déménagé à Trois-Rivières pour s’entraîner aux côtés d’Yves Bourque, paralympien aux Jeux de Sotchi et de Pyeongchang.

« Je devais absolument apprivoiser le contrôle de la luge et Yves a beaucoup d’expérience. Il m’a aidé à comprendre comment manier la luge et comment elle peut se comporter sur la neige. C’est un sport complètement différent debout et assis. » — Une citation de Lyne-Marie Bilodeau, fondeuse de l'équipe paralympique du Canada

Ce premier déménagement lui a servi de tremplin pour passer à l’étape suivante. Petit à petit, elle s’est approchée du but et faisait tout en son pouvoir pour y parvenir.

Le passage vers l’Ouest

Quitter le nid familial une première fois s’est avéré payant pour Lyne-Marie Bilodeau. Au cours des derniers mois, elle a de nouveau plié bagage, cette fois en direction de Canmore, à plus de 3000 kilomètres de son Sherbrooke natal.

J’ai beaucoup appris auprès d’Yves et ça m’a aidée, alors j’ai fait le grand saut! Je me suis éloignée de la maison pour rejoindre l’équipe nationale en Alberta et ç’a été le bon choix, mentionne-t-elle. Yves m’a inspirée et démontrée c’était quoi être une athlète. On reste en contact et on s’appelle une fois par mois. On est coéquipiers, mais aussi de bons amis.

L’objectif paralympique a toujours été au cœur des préoccupations de Lyne-Marie Bilodeau. Plus les Jeux de Pékin approchaient, plus elle se sentait prête à relever les nombreux défis qui se dressaient devant elle.

Avec l’encouragement et le soutien des entraîneurs, j’ai gagné en confiance et j’ai vu mes performances augmenter. Ç’a super bien été. J’y suis allée une année à la fois, et là, je serai aux Jeux!

Son quotidien dans l’ouest du pays a été planifié en fonction d’une éventuelle qualification. Peu importe ce que lui réservait la suite, elle n’aurait aucun regret.

Lorsque sa participation aux Jeux paralympiques de Pékin a été officialisée, Lyne-Marie Bilodeau ne s’est pas emportée, loin de là. En fait, elle a à peine réagi.

J’ai juste dit ‘‘ok’’, précise-t-elle en riant. Je ne réalisais pas que je partais pour une autre aventure, ça m’a pris beaucoup de temps avant de l’annoncer sur mes réseaux sociaux. Je continuais ma vie comme si rien ne s’était passé.

Son horaire a joué pour beaucoup dans cette histoire. Entre les entraînements, les études à distance et les tests de dépistage de la COVID-19, elle n’avait pas pris le temps de s’arrêter. C’est en jetant un œil aux Jeux olympiques, au début de février, qu’elle a saisi ce qui se dessinait à l’horizon. Elle touchait enfin à son rêve.

« J’ai regardé les JO le plus possible, surtout le ski de fond. J’ai été très impressionnée par les Canadiens, et c’est là que j’ai réalisé que dans quelques semaines, j’allais y être à mon tour. » — Une citation de Lyne-Marie Bilodeau, fondeuse de l'équipe paralympique du Canada

Lyne-Marie Bilodeau aborde ses premiers Jeux paralympiques comme une occasion en or de gagner en expérience.

Bien qu’elle souhaite évidemment se démarquer, comme la majorité des para-athlètes qui seront sur place, elle définit l’événement comme un apprentissage en vue de ceux qui suivront. Un état d’esprit qui se situe à des années-lumière de celui axé sur une possible retraite.

Elle sera en action aux épreuves de sprint sur 7,5 et 15 km. Reste toujours à confirmer si elle prendra part à une course de relais.