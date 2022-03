Tour d’horizon des espoirs de médailles canadiennes à Pékin

Les compétitions se dérouleront dans trois zones : le centre-ville de Pékin pour le parahockey et le curling en fauteuil roulant, Yanqing pour le paraski alpin et Zhangjiakou pour le paraski nordique, ainsi que le parasurf des neiges.

Les Canadiens ont aussi profité des derniers jours en sol chinois afin de se familiariser avec leur environnement. Il s'agit d'une occasion en or de faire un petit peu de reconnaissance sur les sites de compétitions.

Les athlètes auront l'occasion de se divertir, et chacune des équipes sportives organisera ses propres activités dans le village et dans leurs espaces respectifs , affirme Karen O’Neill, cheffe de la direction du Comité paralympique canadien.

« Nous avons un gymnase dans l’espace canadien, le village a également un salon des athlètes — la place du village — et un endroit où l'on peut essayer la réalité virtuelle, pour n’en nommer que quelques-uns. » — Une citation de Karen O’Neill, cheffe de la direction du Comité paralympique canadien

À quoi s’attendre du Canada?

Depuis les Jeux paralympiques de Vancouver, en 2010, le Canada est abonné au 3e échelon du classement final.

Lors du dernier rendez-vous, à Pyeongchang, les représentants de l'unifolié avaient décroché 28 médailles, dont 8 d’or, une récolte qui leur a permis de boucler le top 3, derrière les États-Unis et les athlètes du RPC, qui concourraient sous bannière neutre, mais seront finalement privés de compétitions à Pékin.

Si tout se déroule comme prévu, on devrait entendre l'hymne canadien à maintes reprises au cours des remises des médailles. L'équipe est expérimentée et compte dans ses rangs nombre de médaillés sur la scène internationale.

Elle comprend 29 athlètes ayant déjà vécu l’expérience des Jeux d'hiver et étant actifs il y a quatre ans, en Corée du Sud, tandis qu'un groupe de 19 athlètes fera ses premiers pas sur la scène paralympique.

La sélection canadienne est aussi formée de 25 médaillés paralympiques, dont 19 ont accompli l'exploit à deux occasions ou plus.

Paraski nordique

Le paraski nordique regroupe le paraski de fond et le parabiathlon, alors que plusieurs athlètes pratiquent ces deux sports, faisant d’eux les plus occupés des Jeux. Deux catégories — assis et debout — s'offrent aux athlètes ayant une déficience physique, tandis que ceux qui ont une déficience visuelle croisent le fer dans leur propre catégorie et sont dirigés par un guide.

Paralympien d’hiver le plus décoré d'un océan à l'autre, le parafondeur Brian McKeever a effectué ses débuts sur les sentiers paralympiques en 2002. Au cours de son illustre carrière, il a empoché 17 médailles, dont une grande majorité d'or (13), ainsi que deux d’argent et de bronze. Il a la ferme intention de poursuivre sur sa lancée.

Le parafondeur Brian McKeever et son guide Graham Nishikawa skient aux Jeux paralympiques de Pyeongchang. Photo : Getty Images / Buda Mendes

McKeever est l’un des meilleurs espoirs de médaille au pays pour l'événement pékinois. Grâce à ses succès, le Canada est devenu une superpuissance en paraski nordique. Justement, un record d’équipe de 16 médailles, soit 10 en paraski de fond et 6 en parabiathlon, a été réalisé en 2018.

L'ensemble des athlètes (McKeever, Mark Arendz, Collin Cameron, Brittany Hudak et Natalie Wilkie) sont de retour aux Jeux paralympiques de Pékin et aspirent à mieux.

Paraski alpin

Les paraskieurs alpins canadiens ont récolté un total de 109 médailles depuis la tenue des premiers Jeux paralympiques d’hiver, en 1976. Il s'agit du sport où le pays a affiché le plus de succès.

Au même titre que le paraski nordique, il est divisé en trois catégories distinctes. Comme aux Jeux olympiques, les différentes épreuves sont le slalom, le slalom géant, le super-G, la descente et le super combiné.

Le paraskieur alpin Alexis Guimond s'exerce à l'entraînement en vue des Jeux paralympiques de Pékin. Photo : Getty Images / Christian Petersen

Le Canada demeure un pays qu’il ne faut pas sous-estimer. Aux récents Championnats du monde de Lillehammer, l'équipe unifoliée a gagné six médailles, dont une d’argent et deux de bronze pour Mollie Jepsen, une quadruple médaillée en position debout à ses débuts aux Jeux de Pyeongchang.

Le Québécois Alexis Guimond, qui a remporté une médaille en 2018, sera aussi à surveiller. C'était également le cas de Frédérique Turgeon, gagnante d'un globe d’argent en 2019, avant qu'elle ne soit contrainte de faire une croix sur la compétition à la suite d'une fracture à la jambe.

Parahockey sur glace

Comme au hockey féminin, une forte rivalité existe entre le Canada et les États-Unis. Les Américains ont gagné les trois derniers titres paralympiques; les Canadiens ont remporté leur dernière médaille d’or à Turin, en 2006.

Encore une fois, l’équipe canadienne est bondée de vétérans. En tête de liste, Billy Bridges et Greg Westlake, qui participeront respectivement à leurs sixièmes et cinquièmes Jeux paralympiques. De son côté, le gardien de but Dominic Larocque est probablement le meilleur joueur à sa position.

L'Américain Declan Farmer et le Canadien Liam Hickey bataillent pour la possession de la rondelle en finale des Jeux paralympiques de Pyeongchang. Photo : Getty Images / Martin Rose

D’autres meneurs, tels que le capitaine Tyler McGregor et Adam Dixon seront les bougies d’allumages offensives.

Au Championnat du monde de 2021, dernière compétition d’envergure avant les Paralympiques, les Canadiens avaient battu les Américains pendant le tournoi à la ronde, avant de s’incliner en finale.

Depuis ce revers, ils ont axé leur style de jeu sur la vitesse et les passes courtes dans l'optique de vaincre leur bête noire à Pékin.

Curling en fauteuil roulant

Avec trois médailles d’or et une de bronze depuis que le sport a intégré le programme paralympique en 2006, le Canada, fort d'un groupe expérimenté, vise de nouveau le podium à Pékin. Capitaine pour de deuxièmes Jeux d'affilée, Mark Ideson en sera à une troisième expérience, tout comme Dennis Thiessen. La porte-drapeau Ina Forrest vivra quant à elle ses quatrièmes Paralympiques.

Ina Forrest et Dennis Thiessen font partie de l'équipe canadienne de curling en fauteuil roulant qui compétitionnera aux Jeux paralympiques de Pékin. Photo : Associated Press / Mark Schiefelbein

Les recrues du quintette sont Jon Thurston, qui aura le mandat de lancer les dernières pierres, ainsi que Collinda Joseph, qui agira comme remplaçante. Il n'empêche que tous deux ont défendu les couleurs d’Équipe Canada lors des trois derniers mondiaux.

Même si le pays demeure parmi les grands favoris à la plus haute marche du podium, l’écart avec les autres nations s'est rétréci. La Chine est championne du monde et paralympique en titre, tandis que six sélections peuvent légitimement prétendre à l’une des trois médailles.

Parasurf des neiges

Le parasurf des neiges, ajouté aux Jeux paralympiques de Sotchi, en 2014, est le dernier sport à avoir fait son entrée. Le Canada est toujours à la recherche de sa première médaille, mais cette situation devrait changer cette année.

En janvier dernier, aux Championnats du monde à Lillehammer, les planchistes canadiens ont remporté huit médailles. Les recrues Tyler Turner et Lisa DeJong ont d'ailleurs chacun réalisé un doublé en Norvège.

La planchiste Sandrine Hamel est en ascension depuis les Jeux paralympiques de Pyeongchang. Photo : Sportcom

La Québécoise Sandrine Hamel, qui a terminé 5e à deux occasions à Pyeongchang, pourrait fort bien ramener une médaille à la maison.

Les athlètes masculins et féminins ayant une déficience physique, telle qu'une blessure à la colonne vertébrale, la paralysie cérébrale et une amputation, concourent dans ce sport.

Ils sont ainsi inscrits dans trois catégories, selon leurs habiletés, soit SB-LL1 et SB-LL2 pour les planchistes avec une déficience aux membres inférieurs et SB-UL lorsqu'il est question des membres supérieurs.

À noter que planchistes peuvent utiliser de l’équipement comme du matériel orthopédique.