Frédérique Turgeon ratera les Jeux de Pékin en raison d’une blessure à la jambe

Le Comité paralympique canadien a précisé que la para-athlète ne s'est pas déchirée de ligament ni fracturé d'os. Sa convalescence va toutefois durer de trois à quatre mois. Elle est déjà rentrée au Canada.

Pour la première fois dans ma carrière, je prenais vraiment plaisir à la descente, a déclaré Frédérique Turgeon. J’étais très rapide dans cette descente d’entraînement et je me suis vraiment laissé aller . Cette année, j’ai toujours dit que c’est aux Jeux que j’allais vraiment me dépasser, et c’est ce que j’ai fait. Je n’ai donc aucun regret. Ce qui me fait mal en ce moment, c’est de devoir laisser mon équipe derrière moi. J’étais très heureuse à l’idée d’encourager mes coéquipiers sur la ligne d’arrivée, mais vous pouvez vous attendre à ce que je fasse beaucoup de bruit en les encourageant à la maison.

La Québécoise de 22 ans devait participer à ses deuxièmes Jeux, après ceux de Pyeongchang en 2018. Son meilleur résultat avait été une 9e place au slalom géant en position debout.

Turgeon s'est classée quatre fois dans le top 10 cette saison en Coupe du monde. Elle avait connu sa meilleure saison en 2018-2019 avec trois médailles aux Championnats du monde.

Dix Canadiens participeront aux épreuves de paraski alpin à Pékin.