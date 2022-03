Une programmation foisonnante pour les Jeux paralympiques à Radio-Canada

Du 4 au 13 mars, les téléspectateurs pourront suivre les performances des 49 athlètes canadiens, à la fois sur ICI TÉLÉ qui offrira plus de 37 heures de programmation télévisuelle originale, ainsi que sur les plateformes numériques de Radio-Canada qui diffuseront 115 heures de contenus.

Au total, la couverture paralympique totalisera plus de 532 heures de contenus sur toutes les plateformes de CBC et Radio-Canada.

La couverture des Paralympiques grandie et s’améliore à chaque Jeux, et cette fois-ci ne fait pas exception , a déclaré Martin Richard, le directeur général du Comité paralympique canadien.

Le chef de mission de l’équipe canadienne, Josh Dueck, a souligné que la qualité et la robustesse de la couverture des Jeux paralympiques sont importantes pour l’évolution des parasports .

La cérémonie d’ouverture aura lieu ce vendredi 4 mars et sera diffusée sur ICI TÉLÉ et les plateformes numériques de Radio-Canada dès 6 h 30 HE (en rediffusion de 23 h 05 à 1 h 35). Elle sera animée par Marie-José Turcotte, entourée du multiple médaillé en paranatation Benoit Huot, ainsi que du journaliste Martin Leclerc.

La cérémonie de clôture aura lieu le dimanche 13 mars 2022, de 7 h 30 à 9 h 30 HE (en rediffusion de 23 h 25 à 1 h 25).

Les cérémonies d’ouverture et de clôture seront offertes en vidéodescription et en langue des signes sur le web.

Marie-José Turcotte animera aussi quatre émissions spéciales qui nous feront revivre les meilleurs moments des compétitions. Elles seront présentées à la fois à la télévision et sur le web les week-ends des 5 et 6 mars, ainsi que des 12 et 13 mars, de 15 h à 17 h HE.

En semaine, les journalistes Jean St-Onge et Jean-Patrick Balleux, de même que la para-athlète Camille Chai, seront à Pékin pour nous présenter les faits saillants des compétitions, entre 13 h et 15 h HE du 7 au 11 mars (en rediffusion de 23 h 05 à 1 h 05)

Pour suivre les compétitions : Radio-Canada/Jeux-paralympiques