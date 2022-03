Contrairement aux fédérations sportives qui ont décidé de suivre la recommandation du Comité international olympique (CIO), le Comité international paralympique (CIP) a décidé de ne pas exclure les athlètes russes et bélarusses des Jeux de Pékin.

Pourquoi ? Parce que la loi, c’est la loi !

C’est un peu ce qu’ont expliqué et martelé le président du CIP, Andrew Parsons, et son porte-parole, Craig Spence.

La violation de la trêve olympique n'enfreint pas les règlements de notre constitution. Donc, en tant que conseil d'administration, nous ne pouvons suspendre aucun de ces comités nationaux maintenant.

Nous devons suivre les règles de notre propre organisation sous peine de voir nos décisions renversées. Nous n'avons pas le pouvoir d'interdire les athlètes russes et bélarusses. Seule l'assemblée générale a ce pouvoir et c'est pourquoi nous convoquons une assemblée générale extraordinaire .

L’ennui, c’est qu’un préavis de six mois est nécessaire pour tenir une telle réunion.

On se croirait dans une vieille réunion syndicale des années 70 avec des gens qui tentent de suivre le code de procédure à la lettre.

Bref, ce que la FIFA, l’UEFA, l’ISU et d’autres fédérations internationales ont pu faire pour punir la Russie, le mouvement paralympique se dit incapable de le faire légalement.

Quelle sera la réaction des athlètes ukrainiens qui sont parvenus à quitter un pays en guerre pour venir retrouver leurs envahisseurs sur les sentiers de ski de fond et de biathlon ?

On devrait en avoir une petite idée dans les prochaines heures quand les représentants du Comité paralympique d’Ukraine tiendront une conférence de presse.

Les athlètes paralympiques ne pourront pas manifester comme le Russe Andrey Rublev, qui a écrit sur la caméra après sa victoire à Dubaï: Non à la guerre, s’il vous plaît .

Les participants aux Jeux paralympiques n’ont pas cette latitude. Ils peuvent s’exprimer sur les médias sociaux ou lors de leurs rencontres avec les médias. Mais, sur les sites de compétitions, sur les podiums et durant les cérémonies, c’est interdit.

Les responsables du CIP ont même jeté la responsabilité de ces règles sur le dos des athlètes.

Nous avons établi des règles après 18 mois de consultation avec la communauté des athlètes. Ils nous ont dit que le terrain de jeu, le podium et les cérémonies doivent être protégés de toute forme de protestation ou de partage d'opinions. Si les athlètes veulent partager leurs points de vue dans les médias, via les médias sociaux, tout cela est permis dans les règles de ce que nous avons ici.

Le président du CIP a déclaré que la meilleure façon pour les Ukrainiens de démontrer la grandeur de leur peuple était de gagner le plus de médailles possible et de performer au mieux de leurs capacités.

Le CIP a aussi lancé un appel au respect des compétiteurs russes et bélarusses.

Les athlètes sont nés dans ces pays, mais ce ne sont pas les agresseurs. Il est important de faire cette distinction. Ils viennent de l'État agresseur. Les athlètes ne sont pas des soldats, ce ne sont pas des agresseurs. Nous devons les traiter avec le même respect que les autres athlètes qui se sont qualifiés pour être ici.

Les autorités paralympiques tiennent à démontrer que le sport est un outil rassembleur dans une période où le monde en a bien besoin.

L’objectif est louable, mais la tâche est immense.

À Pyeongchang en 2018, les athlètes ukrainiens ont remporté 22 médailles. Ils étaient accompagnés d’athlètes de la Russie ou du Bélarus sur 11 de ces podiums.

Cette année, ils pourraient donc devoir se faire photographier avec leurs envahisseurs. Les sourires seront rares.