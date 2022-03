Sandrine Hamel, l’entêtement d’une championne

Dans la vie de tous les jours, ce n’est pas une qualité, mais je suis énormément têtue. Quand ça ne marche pas, je m’acharne jusqu’à ce que tout fonctionne. C’est ce qui me permet de progresser. C’est normal si ça ne marche pas du premier coup et je ne me laisse jamais abattre. On parle souvent de détermination, mais je pense que l’entêtement me décrit encore mieux , avoue Sandrine Hamel, ajoutant à la blague que ses parents seront bien d’accord avec cette affirmation.

La Montréalaise a pris part à ses premiers Jeux à Pyeongchang, en 2018, où elle a obtenu des 5es places aux épreuves de slalom incliné et de snowboard cross.

Dans la capitale chinoise, elle aura une seule idée en tête : améliorer ses résultats, tout en montrant le progrès qu’a connu son sport au cours du dernier cycle de quatre ans. Et elle est déterminée à faire plus qu’un simple acte de présence.

« Je suis une personne assez compétitive. Je ne vais pas aux Jeux simplement pour participer, je veux absolument gagner. Je suis excitée de l’évolution du sport depuis quelques années, et ce sera vraiment plaisant de montrer la progression du parasurf des neiges au monde entier. » — Une citation de Sandrine Hamel, planchiste de l'équipe paralympique du Canada

Aujourd’hui plus mature et, surtout, plus expérimentée, Sandrine Hamel est persuadée qu’elle sera en mesure d’atteindre ses objectifs de résultats à Pékin.

Je suis une meilleure planchiste qu’en 2018. J’ai une meilleure gestion du stress, j’ai pris beaucoup d’expérience. C’est clairement un avantage. Dans les événements de grande envergure, l’expérience est la clé , soutient-elle.

Un soutien primordial

Avec les restrictions sanitaires liées à la pandémie, le cycle paralympique de Sandrine Hamel n’a pas été de tout repos. Les annulations ont été nombreuses, si bien que la planchiste n’a pu participer aux étapes de la Coupe du monde durant la saison 2020-2021.

Cette année, les déplacements ont été des plus complexes, tandis que l’équipe canadienne a été contrainte de demeurer au pays pour y poursuivre l’entraînement en amont des Paralympiques.

Malgré tout, Sandrine Hamel se dit fin prête pour les Jeux, ce qui aurait été impossible sans le personnel d’entraîneurs qui a offert aux athlètes les meilleures conditions possibles afin de parfaire leur préparation avant leur départ pour Pékin.

« Nos entraîneurs ont été tellement importants, particulièrement en temps de COVID-19. Je ne peux pas m’imaginer à quel point tout a été plus compliqué pour eux à cause de la pandémie. On a eu des camps préparatoires de grande qualité. Je pense entre autres à Grégory Picard qui a été exceptionnel pour nous, mais il y en a tellement qui sont importants. » — Une citation de Sandrine Hamel, planchiste de l'équipe paralympique du Canada

Au Canada, on a un environnement qui nous permet de nous entraîner dans d’excellentes conditions. Ça nous a permis de continuer l’entraînement à la maison lorsqu’on ne pouvait pas quitter le pays. On a été capables de tourner la pandémie en quelque chose de positif , poursuit-elle.

Hamel a tout de même pu renouer avec la compétition internationale à la fin de 2021 et n’a pas raté l'occasion de briller.

L’athlète de 24 ans a d’abord remporté deux médailles en novembre à la Coupe du monde de Landgraaf, aux Pays-Bas. Elle a par la suite été étincelante en janvier aux Championnats du monde de Lillehammer, en Norvège, où elle a décroché l'or en équipe et le bronze en solo.

Sandrine Hamel est maintenant concentrée sur les Jeux paralympiques, et c’est avec honneur qu’elle dévalera les pistes à compter du 6 mars, avec la présentation des qualifications de l’épreuve de snowboard cross.