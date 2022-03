Jeux paralympiques : les enjeux de diversité et de recrutement sous la loupe

Des 49 athlètes canadiens qui prendront part aux Jeux paralympiques de Pékin, aucun d'entres eux n'est noir, asiatique ou issu des Premières Nations. Un manque de diversité peut-être plus cyclique qu'on ne le pense, mentionne l'ancien champion paralympique, Benoît Huot.

Je dois avouer que je n'avais même pas réalisé , lance l'homme aux 20 médailles paralympiques.

C'est vrai qu'habituellement, les Jeux d'hiver sont très blancs. Mais je pense qu'au-delà de la nature des sports pratiqués, le vrai problème, c'est le manque de visibilité des athlètes. Les jeunes ont besoin d'avoir des idoles, des modèles.

Bruny Surin, médaillé d'or aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996, abonde dans le même sens.

Moi j’ai vu Carl Lewis à la télévision, un athlète noir et oui ça a eu un impact. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais pour moi, absolument! Il y a plus de rapprochement, de proximité , mentionne-t-il.

L'Américain Carl Lewis a remporté neuf médailles d'or olympiques. Photo : Associated Press / Skeeter Hagler

Benoît Huot, qui est né avec un pied bot, a commencé à nager dès son plus jeune âge. Toutefois, c'est seulement à l'âge de 13 ans qu'il apprend pouvoir participer à des épreuves parasportives

Benoît Huot vers l'âge de 13 ans Photo : Benoît Huot

Je regardais la télé en 1997 et j'ai vu Philippe Gagnon. Les commentateurs expliquaient qu'il était nageur, comme moi, et qu'il avait un pied bot, comme moi. C'est là que j'ai réalisé que je pouvais faire des compétitions de paranatation. C'est là que tout a changé.

Et plus tard dans ma carrière, j'ai eu la chance de le rencontrer , se souvient-il.

Benoît Huot (gauche) avec Philippe Gagnon lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Sydney, en 2000. Photo : Benoît Huot

Je pense qu'au-delà d'en entendre parler, il faut les voir à la télé [les athlètes]. Il faut une médiatisation aussi importante que celle des Jeux olympiques.

Force est d'admettre que les athlètes paralympiques sont loin d'avoir la même couverture que les athlètes olympiques.

On ne se mettra pas la tête dans le sable. Il y a un manque de visibilité énorme , poursuit Bruny Surin.

Bruny Surin Photo : Facebook/Bruny Surin

Tu regardes les Jeux olympiques et après les Paralympiques, les cotes d’écoute tombent, la publicité… tout tombe.

Et si la visibilité demeure le nerf de la guerre, le recrutement représente un tout autre défi pour les fédérations sportives et les comités olympiques et paralympiques canadiens.

Il y a le problème des infrastructures, c'est sûr, mais je crois que les efforts devraient être mis dans les programmes sportifs , croit Benoît Huot.

Benoît Huot Photo : La Presse canadienne / Peter Ray

Trouver un moyen d'encadrer ces jeunes athlètes et leur permettre d'évoluer dans un environnement sain, qui va leur permettre de se développer en tant qu'athlètes.

Bruny Surin acquiesce. L'ancien président de la Fédération d'athlétisme du Québec envie les programmes de sport-études chez nos voisins du Sud.

« Il faudrait essayer de faire un système comme la NCAA, mais au Québec! » — Une citation de Bruny Surin

Quand tu compares avec la NCAA, c'est le jour et la nuit. Littéralement.

Tu vas chercher les athlètes, tu vas les recruter, tu as de l'argent, des commanditaires, tu pousses! Chaque fin de semaine, il y a des compétitions, bien organisées.. c'est écœurant!

Ici, le recrutement, présentement, je trouve qu’on ne l’a pas pantoute. On l’a vraiment pas. Que ce soit en sports d’été et d’hiver, ça on a un gros gros travail là-dessus à faire. Il n’y a rien qui se fait.

Questionné à savoir si les instances gouvernementales devaient mettre plus de ressources pour le recrutement et le développement des jeunes athlètes issus des différentes communautés culturelles, Bruny Surin soupire.

Avec sa fondation, il parcourt le Québec afin de faire la promotion d'un mode de vie sain et actif auprès des jeunes.

Il y a un problème, tout le monde le sait! Tout le monde est conscient, mais il n’y a personne qui va faire le travail. Ça, c’est un peu frustrant oui.

Le chef de mission de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de la Jeunesse 2018, Bruny Surin. Photo : vincent ethier/Comité olympique canadien (COC) / Vincent Ethier Photography

Depuis des années je l'ai dit : on n'a pas assez de cours d'éducation physique dans nos écoles, il faut plus de promotion du sport chez les jeunes. Un moment donné je suis essoufflé. Y'a tu quelqu'un qui peut prendre la relève?

Ça fait 20 ans que j'ai pris ma retraite et je regarde ce qui se passe sur le terrain... Amélioration? Zéro.