Les athlètes russes et bélarusses sous bannière neutre aux Jeux paralympiques de Pékin

Les athlètes russes et bélarusses pourront participer aux Jeux paralympiques de Pékin, en Chine, mais devront compétitionner sous bannière neutre, a annoncé le Comité international paralympique (CIP), mercredi.

La Russie et le Bélarus concourront donc sous le drapeau paralympique et ne seront pas inclus dans le tableau des médailles.

Le CIP organisera une assemblée générale extraordinaire en 2022 pour voter sur l'opportunité de faire du respect de la Trêve olympique une condition d'adhésion, et de suspendre ou de mettre fin à l'adhésion du Comité paralympique russe et du Comité paralympique bélarusse.

Le CIP ne tiendra aucun événement dans l'un ou l'autre de ces deux pays jusqu'à nouvel ordre.

Le président de Comité international paralympique, Andrew Parsons. Photo : AP / Shuji Kajiyama

Le Comité paralympique canadien (CPC) a déclaré soutenir les sanctions imposées par le CIP.

Nous aurions préféré l’expulsion immédiate des deux pays, mais ce n’est pas possible en raison des contraintes juridiques actuelles , peut-on lire dans le communiqué officiel.

« Par conséquent, et conformément à notre position initiale, nous nous attendons à ce que le Comité international paralympique convoque une assemblée générale extraordinaire de ses membres dans les plus brefs délais pour étudier le statut de membre de la Russie et du Bélarus. » — Une citation de Comité paralympique canadien

Notre attention se tourne maintenant vers les 10 journées des Jeux paralympiques d’hiver , ajoute l'organisation.

Soutenu par la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, le Comité paralympique canadien a demandé mardi l’exclusion des athlètes russes des Paralympiques de 2022.

Les Ukrainiens attendus à Pékin

Au diapason de la condamnation générale de nombreux gouvernements, les instances sportives internationales ont entamé la rupture avec Moscou depuis quelques jours.

Le doute planait depuis quelques jours quant à leur participation aux Paralympiques de Pékin en raison de la proximité immédiate de l'événement, qui aura lieu du 4 au 13 mars.

Autre interrogation : les para-athlètes ukrainiens réussiront-ils à rejoindre la Chine afin de participer aux épreuves? L'espace aérien de l'Ukraine est fermé et les transports terrestres sont très perturbés depuis le début de l'invasion russe

Faire venir l'équipe à Pékin sera un défi gigantesque , a indiqué la semaine dernière le président du CIP, Andrew Parsons.

La fédération paralympique ukrainienne a assuré mardi que ses 29 sportifs, dont 9 guides, s'envoleraient bien pour les Jeux. L'équipe était censée arriver à Pékin mercredi, en provenance d'un pays non précisé, mais son arrivée n'a pas encore été confirmée.

Lors de l'édition 2018 à Pyeongchang, les Ukrainiens s'étaient illustrés avec plusieurs podiums en paraski et en parabiathlon. La délégation avait décroché 22 médailles, incluant 7 en or, et terminé en 6e position au classement final.

Les Paralympiques de 2022 doivent réunir quelque 650 sportifs de 49 pays, qui s'affronteront dans six sports (parabiathlon, curling en fauteuil roulant, parahockey, paraski alpin, paraski de fond et parasurf des neiges).

De son côté, la délégation paralympique du Canada est composée de 49 athlètes.

Comme lors des Jeux olympiques, le rendez-vous sportif se déroulera dans une bulle sanitaire pour éviter toute fuite du coronavirus ailleurs en Chine.

Ces 13es Paralympiques se dérouleront ainsi avec un nombre limité de spectateurs à cause des restrictions sanitaires.

Pékin deviendra à cette occasion la première ville au monde à accueillir des Jeux paralympiques estivaux (2008) et hivernaux (2022).