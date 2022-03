Ina Forrest et Greg Westlake porteront le drapeau canadien à Pékin

Détenteurs de six médailles paralympiques partagées équitablement, dont la moitié est dorée, Ina Forrest, 59 ans, et Greg Westlake, 35 ans, sont les heureux élus choisis mercredi par le Comité paralympique du Canada parmi la délégation de 49 para-athlètes qui représentera le pays, du 4 au 13 mars, en Chine.

C’est avec joie que je félicite Ina et Greg d’avoir été choisis pour porter le drapeau du Canada. Ina et Greg sont non seulement deux des paralympiens canadiens les plus décorés à avoir atteint les plus hauts sommets de leur sport, ils symbolisent également le meilleur des valeurs paralympiques et sont d’incroyables ambassadeurs sportifs , a dit le chef de mission de l’équipe paralympique canadienne à Pékin, Josh Dueck, dans un communiqué.

Être porte-drapeaux, c’est pour eux un honneur bien mérité, qui est aussi le reflet de leurs années de dévouement et de leurs réalisations. Je serai fier de défiler derrière eux à la cérémonie d’ouverture, et je sais que toute l’équipe les appuie , a-t-il renchéri.

Ina Forrest et Dennis Thiessen font partie de l'équipe canadienne de curling en fauteuil roulant qui compétitionnera aux Jeux paralympiques de Pékin. Photo : Associated Press / Mark Schiefelbein

Née à Fort St. John, en Colombie-Britannique, la curleuse en fauteuil roulant s’est hissée sur le podium paralympique chaque fois qu’elle a été conviée aux Jeux d’hiver. D’abord couronnée à Vancouver, en 2010, et à Sotchi, en 2014, elle a par la suite mis la main sur le bronze à Pyeongchang, en 2018.

C’est un immense privilège d’être choisie comme porte-drapeau. C’est aussi un honneur, une joie et une responsabilité de porter le drapeau et de montrer au monde entier tous les grands athlètes qui défileront derrière moi indique Ina Forrest.

« Représenter le Canada procure un sentiment très spécial. Je me rappelle la première fois à Vancouver, en 2010, et les sensations qu’ont fait naître les cris et les encouragements des supporteurs canadiens. Je sais que la famille, les amis et beaucoup de Canadiens nous regarderont et appuieront de la même façon. J’espère que tous les paralympiens qui vivront leur baptême des Jeux éprouveront ce sentiment immense de fierté canadienne. » — Une citation de Ina Forrest, curleuse en fauteuil roulant

Devenue paraplégique à l’âge de 21 ans, après qu’un conducteur ivre eut frappé la voiture dans laquelle elle se trouvait avec des coéquipières en volleyball, Ina Forrest s’est concentrée sur ses études et sur sa famille pendant un peu plus de deux décennies, avant de renouer avec le sport compétitif.

Elle a commencé la pratique du curling en fauteuil roulant en 2004, puis a rapidement intégré l’équipe nationale, en 2006, avant de poursuivre sa fulgurante ascension dans ce sport qui s’est transformé en passion.

Le Temple de la renommée du curling canadien lui a d'ailleurs ouvert ses portes en 2016.

Ina Forrest a décroché trois titres de championne du monde (2009, 2011 et 2013), ainsi qu'une médaille d’argent (2020) dans cette compétition mixte. L’an dernier, la membre du club de curling de Vernon et ses compatriotes se sont classés 5es au mondial de Pékin, tenu au Centre aquatique national, qui sera également le théâtre du tournoi paralympique.

Le Canada n’a jamais été exclu du podium en curling en fauteuil roulant depuis que le sport est apparu aux Jeux d’hiver, à Turin, en 2006. Il s’agit de la seule nation avec plus de deux couronnes au compteur (trois d’or et une de bronze), tandis que la Chine, championne du monde et paralympique en titre, l’a privée d’une quatrième consécration en Corée du Sud.

Douze pays prendront part à la compétition à Pékin. La formation canadienne amorcera justement sa reconquête contre l’équipe chinoise samedi, au lendemain de la cérémonie d’ouverture. À l’issue des 11 matchs de chaque équipe dans le tournoi à la ronde, les quatre premiers au classement se dirigeront vers la phase éliminatoire.

L'attaquant canadien Greg Westlake tente de déjouer le gardien italien Santino Stillitano, en vain, lors d'un match de parahockey aux Jeux de Vancouver, en 2010. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

De son côté, Greg Westlake, un habitué du rendez-vous paralympique, s’apprête à enfiler l’uniforme canadien en parahockey pour une cinquième fois aux Jeux d’hiver.

Seuls deux para-athlètes de la délégation unifoliée sont plus expérimentés que Westlake à ce chapitre, soit son coéquipier Billy Bridges et le fondeur Brian McKeever, qui a lui-même porté le drapeau canadien il y a quatre ans en Corée du Sud.

C’est un véritable honneur de porter le drapeau canadien à la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques d’hiver de 2022. Et le partager avec une athlète exceptionnelle comme Ina le rend encore plus prestigieux , a mentionné Greg Westlake.

« Je suis très fier de représenter mon pays et de faire partie de l’équipe paralympique canadienne pour mes cinquièmes Jeux. Mais je me sens également empreint d’humilité et je remercie sincèrement mes coéquipiers, mes entraîneurs et notre personnel, ainsi que toutes les personnes engagées dans le processus de sélection pour cette formidable occasion qui m’a été offerte. » — Une citation de Greg Westlake, parahockeyeur

À Pékin, le résident d'Oakville, en Ontario, visera une quatrième médaille paralympique, après avoir récolté l’or à Turin, le bronze à Sotchi et l’argent à Pyeongchang. L’équipe canadienne dont il faisait partie aux Jeux de Vancouver avait abouti au pied du podium.

Parmi ses neuf présences aux Championnats du monde, de l’édition 2004 à 2021, trois d’entre elles se sont conclues sur la plus haute marche de la tribune (2008, 2013 et 2017). Il a aussi reçu sa part de médailles d’argent (2015, 2019 et 2021) et de bronze (2009 et 2012) à cette compétition.

L’un des vétérans de la formation canadienne, Greg Westlake a occupé le rôle de capitaine de la sélection nationale durant la période 2010-2019. L’attaquant a depuis passé le flambeau à son homologue Tyler McGregor.

Westlake a subi une amputation bilatérale sous chaque genou lorsqu’il n’avait que 18 mois en raison de malformations congénitales aux pieds.

L'équipe canadienne de parahockey lancera son tournoi samedi contre ses grands rivaux américains. Les États-Unis sont triples champions paralympiques en titre et tombeurs des représentants de l'unifolié en finale à Pyeongchang, ainsi qu'aux deux derniers Championnats du monde.