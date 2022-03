L’illustre fondeur Brian McKeever se retirera après les Jeux paralympiques

Le Canadien le plus décoré dans l'histoire des Jeux paralympiques d'hiver a non seulement dominé sur la scène mondiale, il a également contribué à transformer la façon dont les gens perçoivent les athlètes qui souffrent d'un handicap.

La cérémonie d'ouverture, prévue vendredi, marquera le coup d'envoi du rendez-vous pékinois. McKeever fait partie des 49 athlètes qui représenteront l'unifolié du 4 au 13 mars en parahockey, en curling en fauteuil roulant, en paraski alpin, en paraski de fond, ainsi qu'en parasurf des neiges.

Ce seront mes derniers Jeux paralympiques en tant qu'athlète, indique McKeever. Je souffre beaucoup au niveau des articulations. J'ai compris que mon corps ne peut plus supporter cette charge de travail.

Le fondeur albertain, aux prises avec une déficience visuelle, a été le premier Canadien à intégrer les sélections olympique et paralympique en 2010. Il avait obtenu sa qualification pour le 50 km des JO.

McKeever a eu le cœur brisé lorsque l'équipe olympique du Canada avait choisi de l'écarter de la compétition. Épaulé par son frère et guide Robin, il avait rebondi avec une récolte de trois médailles d'or paralympiques aux Jeux de Vancouver.

Ensemble, les frères ont uni leurs efforts pour décrocher 10 médailles, dont 7 d'or, avant que Robin McKeever n'annonce sa retraite et ouvre la voie pour d'autres guides.

« Si je laisse un héritage, ce sera d'avoir rendu les Jeux paralympiques plus accessibles. Le mouvement est plus accessible. Nous avons contribué à démontrer la parité, parmi l'élite, entre les Jeux olympiques et paralympiques, en nous qualifiant pour les deux événements. »