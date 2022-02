Une cinquantaine d’athlètes représenteront le Canada aux Jeux paralympiques

Une délégation de 49 athlètes, dont quatre guides, représenteront le Canada sur la neige et sur la glace lors des Jeux paralympiques de Pékin, qui se tiendront du 4 au 13 mars.

Le Canada concourra dans les cinq sports d’hiver au programme de compétition, à savoir le parahockey sur glace (17 athlètes), le ski paranordique, y compris le biathlon et le ski de fond (12), le ski paraalpin (11), le curling en fauteuil roulant (5) et le parasnowboard (4).

Billy Bridges et Brian McKeever, qui font partie de l’équipe canadienne de parahockey sur glace, seront les athlètes les plus expérimentés. Ils participeront à leurs sixièmes Jeux paralympiques d’hiver (2002, 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022).

Bridges compte trois médailles à son palmarès en tant que membre de l’équipe canadienne de parahockey sur glace, tandis que McKeever est le paralympien d’hiver le plus décoré du Canada, avec 17 médailles paralympiques, dont 13 d’or.

L’équipe paralympique canadienne compte un total de 25 médaillés paralympiques, dont 19 médaillés multiples.

À 19 ans, Logan Leach est le plus jeune membre de l’équipe. Le skieur para-alpin participera à ses premiers Jeux à Pékin.

Le joueur de curling en fauteuil roulant Dennis Thiessen, qui a déjà participé deux fois aux Jeux paralympiques, est, à 60 ans, le membre le plus âgé de l’équipe.

Neuf provinces et territoires sont représentés dans l’équipe, en fonction des villes d’attache des athlètes : Ontario (21 athlètes), Québec (8), Colombie-Britannique (8), Alberta (5), Saskatchewan (2), Île-du-Prince-Édouard (2), Manitoba (1), Terre-Neuve et Labrador (1) et Yukon (1).

C’est pour moi une véritable fierté d’appuyer chaque membre de cette équipe , a déclaré dans un communiqué Josh Dueck, chef de mission de l’Équipe paralympique canadienne des Jeux de Pékin.

Les dernières années ont été marquées par de nombreux défis et incertitudes, et même si le parcours de chaque personne vers les Jeux est unique, ces 49 athlètes ont travaillé très fort pour se rendre jusqu’ici et ils méritent leur place au sein de l’équipe , a ajouté M. Dueck.