Le skieur paralympique Kurt Oatway ratera les Jeux à Pékin après un accident en Norvège

M. Oatway avait un mauvais pressentiment alors qu’il se préparait pour la descente à Lillehammer, le 12 janvier.

Le médaillé d’or aux Jeux paralympiques de 2018 indique que sa participation aux Championnats du monde de ski para-alpin de 2022 avait mal commencé.

L’athlète de 37 ans a dû emprunter des skis de l’équipe australienne, puisque son matériel ne s’est jamais présenté au carrousel de bagages.

« Je n’ai pas réussi à me familiariser avec l’équipement. Ça appartenait à quelqu'un d’autre. C’était bizarre. » — Une citation de Kurt Oatway, paraskieur

Il ignorait cependant qu’il se dirigeait vers l’accident le plus sérieux de sa carrière sportive, et ce, à des vitesses allant de 80 à 90 km/h.

Au moment de l’impact, je me suis rendu compte que c’en était fini pour ma saison.

Kurt Oatway s’est cassé une clavicule et a subi trois fractures aux côtes, ainsi qu’une contusion à son poumon gauche.

Faire raviver mes poumons alors que j’avais trois côtes fracturées, c’était une expérience plutôt difficile , relate-t-il, de retour à Calgary depuis vendredi dernier.

Mais la douleur physique a pris le dessus sur ses appréhensions quant à l’avenir.

Kurt Oatway refuse cependant de demeurer découragé à la suite de cette occasion manquée.

Ce qui est fait est fait, affirme le sportif, qui s’est mis au paraski en 2010 après une grave blessure au dos, subie trois ans plus tôt. Maintenant, je me concentre sur mon rétablissement, afin de pouvoir me rendre aux prochains Jeux paralympiques.

Il s’inspire notamment du planchiste saskatchewanais Mark McMorris, revenu en force après un accident dévastateur.

C’est faisable. Ça s’est déjà vu , explique Kurt Oatway, qui songe déjà à la prochaine compétition sportive en Norvège, l’année prochaine.

J’espère retourner sur la même montagne juste pour lui montrer que rien ne peut m’arrêter.

