L’argent pour Alexis Guimond en Autriche

Alexis Guimond ne ralentit pas. Après avoir récolté deux médailles en super-G catégorie debout, mardi, l’athlète de Gatineau en a rajouté vendredi en remportant l’argent en slalom géant à la Coupe du monde de paraski alpin de Steinach am Brenner, en Autriche.

Troisième après la première descente, Guimond a tout donné pour aller chercher un rang supplémentaire lors de sa deuxième tentative. La stratégie a été payante, puisque le Québécois a été en mesure de devancer le Suisse Theo Gmür par 0,43 s au cumulatif.

Ce n’était pas une journée facile, mais je suis vraiment content de ce que j’ai réalisé. Ç’a été une belle bataille tout au long de la compétition. Je suis fier de ma médaille et je pense que j’ai prouvé ce dont je suis capable , a mentionné Guimond.

Si le skieur de 22 ans a réussi à devancer Gmür à sa deuxième descente, il est toujours sans réponse devant le brio du Français Arthur Bauchet, de nouveau médaillé d’or.

J’ai vraiment poussé dans la deuxième descente pour aller chercher le Suisse, j’ai tout donné! Il faut travailler encore plus fort pour rejoindre Bauchet, je sais que je suis capable de le faire et d’aller signer une victoire dans le futur , a conclu celui qui a accusé un retard de 1,79 s sur son rival.

À lire aussi : Retour spectaculaire pour Alexis Guimond en Coupe du monde

Du côté des femmes, toujours dans la catégorie debout, Frédérique Turgeon a chuté et n’a pas été en mesure de compléter sa deuxième descente. L’athlète de Candiac était au 7e rang à l’issue de la première manche.

Ma journée ne s’est pas passée comme je le souhaitais, a-t-elle commenté. Ma jambe était très fatiguée à la fin de ma deuxième manche. Elle ne répondait pas et je suis tombée après avoir skié dans de la neige très molle. J’essaie de rester positive et de me concentrer pour les prochaines étapes de la Coupe du monde.

Finalement, le guide Julien Petit a fait équipe avec le Britanno-Colombien Logan Leach dans la catégorie des malvoyants. Le duo canadien a terminé 6e, à 15,65 s des médaillés d'or italiens.