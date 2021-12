À un an des Jeux, l’équipe paralympique canadienne a les yeux rivés sur Pékin

À exactement un an du jour J (pour Jeux), les athlètes gardent le cap sur cet objectif malgré les circonstances difficiles. Certains, comme l'octuple médaillé Mark Arendz, estiment même que leur préparation les aide à traverser la pandémie.

Au cours de la dernière année, c’était rassurant pour moi de me concentrer sur les Jeux paralympiques d’hiver de 2022. C’était comme une ancre, un point de repère. C’est ce qui me permettait de m’orienter malgré le chaos environnant.

D’autres athlètes trouvent toutefois que le manque de compétitions des derniers mois n’a pas toujours été facile.

C’était difficile de ne pas pouvoir compétitionner cette année , reconnaît Mollie Jepsen, détentrice de quatre médailles à Pyeongchang en ski alpin.

Ce manque de compétitions leur a toutefois permis de s’entraîner plus, ce qui a ses avantages.

Cette année, nous nous sommes entraînés beaucoup plus souvent sur la neige et nous avons pu nous concentrer sur certaines choses, ce qui n’aurait peut-être pas été possible autrement. Même si nous n’avons pris part à aucune compétition, notre équipe est devenue plus forte.

Une citation de :Mollie Jepsen, skieuse alpine paralympique