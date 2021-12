Josh Dueck, chef de mission du Canada aux Jeux paralympiques de Pékin

Le Britanno-Colombien, originaire de Kimberley, a fait ses débuts sur la scène paralympique lors de Jeux de Vancouver en 2010. Il y a remporté la médaille d’argent au slalom assis.

Quatre ans plus tard, à Sotchi, il a gagné l’or au super-combiné et l’argent en descente, ce qui lui a valu d’être nommé porte-drapeau du Canada à la cérémonie de clôture.

Aujourd’hui, Dueck est le directeur général de Freestyle BC en plus de son travail de mentor, de conférencier et d’ambassadeur du sport.

Intronisé au Temple de la renommée paralympique canadien en 2019, il a également travaillé en tant que commentateur pour le réseau CBC aux Jeux paralympiques de Pyeongchang.

Nous ne saurions être plus heureux de voir Josh se joindre à nous pour Pékin 2022 , a déclaré Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien.

Il est l’incarnation même d’un leadership d’athlète solide, et il apportera à l’équipe une énergie positive, une introspection rigoureuse, des idées nouvelles et un soutien précieux. Il jouit d’un profond respect au sein de la communauté sportive et il est, depuis longtemps, un défenseur passionné du sport paralympique.

Dans son rôle de chef de mission, Josh Dueck travaillera à offrir le meilleur environnement possible aux athlètes pour leur permettre de s’épanouir et de vivre une expérience positive.

Nous saurons que nous avons réussi en voyant les athlètes atteindre et dépasser les objectifs de compétition qu’ils se sont fixés pour les Jeux, a-t-il dit. La victoire ne représente pas tout pour tout le monde, et ça ne devrait pas être le cas.

Les Jeux paralympiques de Pékin se dérouleront du 4 au 13 mars 2022. Le Canada devrait participer aux cinq sports : ski alpin, ski de fond, surf des neiges, hockey et curling.