Les Américains défendent leur titre en basketball

Les États-Unis se sont imposés 64-60 pour défendre leur titre paralympique. La performance offensive de Steve Serio, qui a amassé 28 points dans la rencontre, a permis aux Américains de remonter le pointage au quatrième quart.

Le Japon menait après trois quarts à la suite d’une poussée de 19 points au troisième engagement. Le pays hôte a toutefois eu de la difficulté à contenir l’attaque de leurs adversaires lors du dernier 10 minutes. Ceux-ci ont à leur tour inscrit 19 points pour remporter leur dixième médaille dans cette épreuve.

Le bronze aux Britanniques

Le bronze pour la Grande-Bretagne Photo : Getty Images / Adam Pretty

Le match pour la médaille de bronze avait lieu un peu plus tôt samedi soir. L'équipe de la Grande-Bretagne a battu celle de l'Espagne 68-58.

C'est le joueur et entraîneur Gaz Choudhry qui a été le plus productif du côté britannique. Il a récolté 19 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. Son réveil offensif et celui de ses coéquipiers Terry Bywater, Lee Manning et Gregg Warbuton en deuxième demie a été le point tournant de la rencontre.

La Grande-Bretagne avait également décroché le bronze aux Jeux paralympiques de Rio, en 2016.