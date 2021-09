Nate Riech décroche l’or à son baptême paralympique

Son chrono de 3 min 58 s 92/100 a été synonyme de record paralympique. Plus de quatre secondes ont séparé Riech du détenteur de la médaille d'argent, l'Algérien Abdelkrim Krai, qui a conclu devant l’Australien Deon Kenzie.

Sous la pluie, Riech s’est confortablement installé en tête après le tiers de la course. Le Britanno-Colombien détenait plus de 50 mètres d’avance sur son plus proche poursuivant.

En fin de parcours, il n'a pas hésité à regarder derrière lui et sur les écrans géants afin de s'assurer de la sécurité de son titre paralympique.

Âgé de 26 ans, Riech prévoit ajouter le 400 m à son programme personnel en vue des Jeux de Paris, en 2024.

L‘autre représentant de l'unifolié en lice, Liam Stanley, a terminé en 5e place avec un retard de 3,19 s pour obtenir le bronze. Il avait remporté l’argent dans cette épreuve aux Jeux de Rio, en 2016.

Stanley a passé l'entièreté de la course dans le groupe de poursuite, mais n'a pu distancer ses pairs au sprint final pour mettre la main sur la deuxième médaille paralympique de sa carrière.

La catégorie T38 regroupe des para-athlètes présentant une forme d'hypertonie, d'ataxie ou d’athétose qui handicapent leur coordination et leur équilibre.

Renee Foessel au pied du podium

La Canadienne Renee Foessel a amorcé la compétition de lancer du disque avec panache. Son premier jet de 32,23 mètres a établi un record paralympique dans la catégorie T37 pendant quelques minutes à peine.

Tenante du record mondial (37,83 mètres), une marque obtenue en juin 2021 à Guelph, Foessel n'a pu faire mieux que son lancer initial et a abouti au pied du podium à Tokyo.

L'Ontarienne avait aussi terminé 4e aux Jeux de Rio. Aux Championnats du monde de 2019, elle avait décroché la médaille de bronze.

Renee Foessel à court du podium au lancer du disque Photo : Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Après deux lancers, la Chinoise Na Mi occupait le 1er rang. Elle a ensuite conservé son trône jusqu'à l'issue de l’épreuve. Son quatrième lancer (38,50 mètres) lui a permis de signer un record mondial en T38.

Sa compatriote Yingli Li s’est emparée de l’argent avec un jet de 33,73 m.

La Mexicaine Rosa Carolina Castro Castro a également franchi 33,73 m, mais puisque son deuxième lancer a été inférieur à celui de Yingli, elle s'est hissée sur la troisième marche du podium.

La Canadienne Jennifer Brown a connu une journée plus difficile. Trois de ses six lancers ont été annulés, tandis que sa meilleure tentative, soit 27,57 mètres, lui a valu la 7e place.

Normandeau 6e au 400 m

L'Albertain Thomas Normandeau a été en queue de peloton tout au long du 400 m T37. Il a cependant accéléré le rythme dans les 100 derniers mètres, ce qui lui a permis d’être le 6e coureur à croiser la ligne d’arrivée.

Le Marocain Ayoub Sadni a pris les commandes de la course après 200 m et s’est offert un record du monde avec un temps de 47,38 s. Il ne s’est pas laissé imposer par les Brésiliens Ruan Thomaz de Moraes et Petrucio Ferreira dos Santos, qui ont respectivement terminé aux 2e et 3e échelons.