Le Canada ne récolte aucune médaille en paracanoë

St-Pierre, qui s’était qualifié pour la finale du 200 m VL2 en terminant 3e de sa demi-finale, a obtenu le meilleur résultat canadien de la journée. Le Québécois a conclu son épreuve au 5e rang, à seulement sept dixièmes de seconde d’une médaille.

Le Brésilien Fernando Rufino de Paulo a été le plus rapide et a établi un record paralympique de 53 s 77/1000, tandis que l'Américain Steven Haxton (55,093) et le Portugais Norberto Mourao (55,365) ont complété le podium.

Nelson et Hennessy au dernier rang

Andrea Nelson et Brianna Hennessy ont connu plus de difficultés en finale du 200 m KL2 et KL1 respectivement. Un peu plus tôt dans la journée, les deux Canadiennes avaient pris le 3e rang de leur demi-finale. En finale, elles n’ont cependant pas pu faire mieux qu’une 8e place.

Si Hennessy a été larguée dès les débuts de sa course, Nelson a quant à elle connu un excellent départ et était 3e après les premiers mètres. Elle a toutefois été rattrapée par ses rivales et a été reléguée en dernière position.

Dans la catégorie KL1, l'Allemande Edina Mueller et l'Ukrainienne Maryna Mazhula se sont livré une chaude lutte pour la 1re place. C'est finalement Mueller qui s'est imposée en abaissant son propre record paralympique. La Chilienne Katherinne Wollermann a pour sa part remporté la médaille de bronze.

Du côté du KL2, ce sont les Britanniques qui ont dominé la course alors que Charlotte Henshaw a également fracassé son propre record paralympique en devançant sa compatriote Emma Wiggs. La Hongroise Katalin Varga a complété le podium.

La première médaille paralympique en paracanoë devra donc encore attendre pour le Canada, qui quitte Tokyo sans en récolter. Il s’agit du même résultat qu’aux Jeux de Rio où le sport avait fait ses débuts au programme des Jeux.