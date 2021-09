6 médailles à Tokyo : le secret du succès du Club de natation de Québec

Aurélie Rivard, Nicolas Guy Turbide et le nageur ontarien Alec Elliott s'entraînent au PEPS de l'Université Laval.

Le programme et les entraîneurs des paranageurs sont parmi les plus réputés au pays.

La nageuse canadienne Aurélie Rivard a battu le record du monde deux fois. Photo : Getty Images / Buda Mendes

Imposante récolte

Leurs méthodes portent leurs fruits.

Aurélie Rivard a obtenu l’or au 400 m libre, le 1er septembre, en plus d'abaisser le record du monde par plus de cinq secondes. L'athlète de Saint-Jean-Sur-Richelieu a enregistré un chrono canon de 4 min 24 s 8/100.

Elle est également montée sur la première marche du podium au 100 m libre, en plus de récolter le bronze aux 50 et 4 x 100 m libre.

Nicolas Guy Turbide Photo : Associated Press / Emilio Morenatti

Nicolas Guy Turbide, nageur de 24 ans de Québec, a remporté l’argent au 100 m dos, alors qu’Alec Elliott a abaissé plusieurs de ses temps personnels.

Alec Elliot Photo : Region of Waterloo swim club (ROW)

Leurs performances répondent aux attentes. C'est satisfaisant de voir des athlètes qui réussissent à atteindre leurs objectifs et on parle ici d’objectifs élevés , a dit le président du Club de natation de Québec (CNQ), Pierre Brisson, à l'émission matinale Première heure.

Le paranageur Nicolas Guy Turbide avec sa médaille d'argent Photo : Radio-Canada

Intégration

Une des particularités du programme du CNQ, c’est que les athlètes paralympiques sont intégrés aux autres nageurs.

Les paranageurs découvrent la natation parce que c'est un sport qu'ils peuvent pratiquer en étant intégrés, même s’ils nagent moins rapidement. On n'a pas une structure parallèle où on prend les paranageurs à part. Ils font partie de nos opérations régulières. C’est un avantage entre autres pour l’adaptation sociale , explique Pierre Brisson.

Aurélie Rivard Photo : Getty Images / Friedemann Vogel

Les entraînements sont tout de même adaptés en fonction de leurs particularités physiques.

Nicolas Guy, par exemple, a un handicap visuel. Ses coups de bras, il faut qu'il les compte. Il faut aussi une adaptation pour les autres nageurs, parce que ça se peut des fois qu'il ne soit pas à la bonne place. Les entraîneurs doivent savoir si c'est un bras qui est plus faible, une jambe ou les deux jambes et monter le programme d'entraînement en conséquence , explique le président du CNQ.

Nicolas Guy Turbide en action Photo : The Canadian Press / Darren Calabrese

Liens particuliers

L’entraîneur-chef du CNQ, Marc-André Pelletier, travaille avec Nicolas Guy Turbide depuis plusieurs années.

Comme entraîneurs, on a souvent tendance à être visuels, montrer ce qu’on veut voir avec nos mains. Avec Nicolas Guy, il faut vraiment tout décrire au maximum. Je me vois comme l’ingénieur et lui c’est le pilote de la voiture. Il me donne les bons cues et on adapte l’entraînement. On va chercher le maximum , a dit Marc-André Pelletier à Radio-Canada.

Au fil des années, on s’est adaptés l'un à l’autre. Mais le fait qu’on a ces années d’expérience là ensemble, ça nous permet d’avoir ce que peu d’athlètes et d'entraîneurs ont comme relation , a ajouté le nageur.

Marc-André Pelletier est aussi entraîneur à Tokyo pour l'équipe paralympique canadienne.