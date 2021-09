Les basketteuses canadiennes concluent en beauté

Sans surprise, Rosalie Lalonde (20 points), Kathleen Dandeneau (14 points) et Cindy Ouellet (13 points) ont été les plus productives dans la victoire. Du côté japonais, seule Chihiro Kitada a obtenu plus de 10 points.

Les Canadiennes n’ont jamais été menacées durant le match. Leurs adversaires ont montré d’énormes lacunes, tant en attaque qu’en défense. Elles n’ont d’ailleurs réussi que 31 % de leurs tirs contre 55 % pour l'équipe de Ducharme.

Les représentantes de l'unifolié s’étaient également classées en 5e place lors des Jeux paralympiques de Rio, en 2016.

Domination canadienne

Les joueuses du Canada se sont imposées dès les premières minutes de la rencontre, contrôlant le premier quart du début à la fin.

Déjà en avance par 10 points, elles ont blanchi leurs adversaires dans la seconde moitié de l’engagement pour conclure celui-ci avec un avantage marqué de 22-4.

Le Japon a tenté une poussée au deuxième quart. De loin supérieures, les Canadiennes ont exercé une couverture moins serrée dans leur territoire. Leurs opposantes ont ainsi marqué 13 points avant la pause. La défense nippone a cependant continué d'être permissive, annulant la récolte offensive.

Le gain étant quasiment assuré, la deuxième mi-temps a été une partie de plaisir pour la formation canadienne. Elle n’a fait qu’augmenter son avance, malgré une opposition féroce des Japonaises, qui jouaient pour l’honneur.

Le Canada a trouvé toutes les failles du Japon et a profité de toutes ses erreurs pour annuler les minces espoirs de remontée du pays hôte.