Danielle Dorris couronnée championne au 50 m papillon

Avec un chrono de 32 s 99/100, la native de Moncton, au Nouveau-Brunswick, a mis la main sur sa deuxième médaille paralympique au Japon. Plus tôt dans la compétition, elle avait saisi l’argent au 100 m dos S7.

Dorris a offert une course exemplaire. Elle s’est placée en tête dès le départ et n’a fait qu’augmenter son avance tout au long du parcours.

Je suis sans mots! Je suis vraiment fière de moi. Je ne m’attendais pas du tout à faire ce temps. Une citation de :Danielle Dorris, championne paralympique

L’Américaine Mallory Weggemann (34,30 s), qui a remporté l’argent, a atteint le bord de la piscine avec plus d’une seconde de retard sur Dorris. L’Italienne Giulia Terzi s’est emparée de la dernière médaille disponible en signant un chrono de 34,32 s.

Dorris, qui avait seulement 13 ans aux Jeux de Rio, en 2016, conclut le rendez-vous japonais avec des participations à trois finales. Elle est sortie sans médaille d’une seule course, soit le 200 m quatre nages individuel SM7, où elle avait terminé au pied du podium.

Il s’agit d’une quatrième médaille d’or paralympique et d’une huitième en paranatation pour le Canada à Tokyo.

Aurélie Rivard au pied du podium

La Québécoise Aurélie Rivard a terminé au pied du podium au 200 m quatre nages S10. Avec un temps de 2:28,73, la nageuse a établi un record canadien pour conclure ses Paralympiques avec cinq médailles en six épreuves.

Honnêtement, je crois que ça s’est bien passé. C’est un record canadien, je pensais que ça allait être assez pour un podium. Je ne peux pas être fâchée avec ce temps-là, c’était une bonne course. Une citation de :Aurélie Rivard, nageuse paralympique

La native de St-Jean-sur-Richelieu a eu un départ moins rapide que ses adversaires et s’est retrouvée en 5e place après la première longueur. Elle a toutefois rapidement pris la 3e position à l’étape suivante avec la nage sur le dos, qui constitue l’une de ses forces.

La brasse l’a ensuite placée 4e pendant que l’Italienne Bianka Pap consolidait son avance. Rivard a comblé une partie de son retard à la dernière longueur, mais c'était insuffisant pour lui obtenir une place sur le podium.

Ça me motive beaucoup. Je veux passer plus de temps sur des épreuves comme le 100 m dos et le 200 m quatre nages. Je pense que je serais capable de faire encore mieux dans les sprints, alors si je peux me concentrer là-dessus, j’ai hâte de voir ce que ça peut donner , a expliqué la Québécoise après sa course.

La Néerlandaise Chantalle Zijderveld a établi un record mondial après avoir fini la course en 2:24,85, un temps qui lui a permis de s'emparer du titre paralympique.

Alors que l'expérience tire à sa fin, Rivard a qualifié les Jeux de Tokyo d'inattendus. Je ne savais pas dans quoi je m’embarquais. Je n’avais jamais passé deux ans en pandémie, à ne pas compétitionner ni voir personne. Je ne m’étais jamais présenté à des Jeux en étant la fille à battre , a-t-elle confié en entrevue. Autant je savais que j’étais prête physiquement, je ne savais quand même pas à quoi m’attendre de cette expérience-là.

Ça a mal commencé, ça a bien fini. Il y a eu de belles surprises et de moins bonnes surprises. Je ne pourrais pas demander mieux et je suis vraiment satisfaite dans les circonstances Une citation de :Aurélie Rivard

Fin de parcours pour Newkirk, Elliot et Bird

L’athlète de Saskatoon Shelby Newkirk a également offert une belle performance en terminant 4e de la finale du 100 m dos S6. Avec un temps de 1:21,79, elle est passée à trois centièmes de seconde d’obtenir une place sur le podium.

Newkirk a passé une bonne partie de la course en 3e position. Elle a cependant semblé faiblir dans les derniers mètres, au plus grand bonheur de l’Allemande Verena Schott.

L’Américaine Elizabeth Marks s’est emparée de l’or et du record du monde avec un chrono de 1:19,57.

L'Ontarien Alec Elliot a quant à lui terminé 5e en finale du 200 m quatre nages S10. Il s’agissait de sa troisième course décisive à Tokyo.

L’Ukrainien Maksym Krypak a remporté l’or et a inscrit un record paralympique. Il a conclu la course en 2:05,68 et a décroché sa septième médaille paralympique au Japon.

De son côté, la Canadienne Morgan Bird a fini 7e en finale du 100 m papillon S8 avec un temps de 1:28,05.

Cabraja en finale

Matthew Cabraja sera également en finale vendredi. Le nageur Brampton a enregistré un chrono de 1:06,60 pour abaisser sa marque personnelle au 100 m papillon S11. Coïncidence ou pas, Cabraja a terminé 3e de sa vague et 5e au total.