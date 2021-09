Deux défaites d’entrée pour Olivia Meier en parabadminton

Meier a subi une défaite expéditive de 21-6 et 21-8 contre la Norvégienne Helle Sofie Sagoey pour porter son rendement à 0-2.

Elle a tardé à marquer un premier point en début de rencontre, et Sagoey a rapidement pris les commandes 8-0. Cette dernière n'a jamais été inquiétée.

Elle a offert une performance éclatante et a affiché une pleine maîtrise de son jeu. Elle a notamment su épuiser Meier avec des coups précis.

La para-athlète canadienne a quant à elle connu plusieurs ratés. Elle n’est jamais parvenue à avoir l’avantage au pointage et a très peu réussi à déjouer sa rivale pour marquer des points.

Un revers au premier match

La Manitobaine de 22 ans n’a pas non plus obtenu le résultat espéré à son premier affrontement. La Thaïlandaise Chanida Srinavakul s’est imposée 22-20, 20-22 et 21-13 dans un duel plus serré.

C’était un très bon match. Évidemment, c’est un peu décevant. J’ai fait certaines erreurs qui m’ont coûté cher. Une citation de :Olivia Meier, joueuse de parabadminton canadienne

Classée 11e joueuse mondiale, Meier a connu un début de première manche difficile en accordant plusieurs points à sa rivale. Elle s'est ensuite relevée pour créer l’égalité. Srinavakul a toutefois remporté les deux points suivants et la manche.

Une défaite en début de parcours pour Olivia Meier Photo : Comité paralympique canadien / Scott Grant

Le deuxième acte a été à l’opposé du premier puisque Meier a rapidement devancé son adversaire jusqu'à détenir une priorité de six points. La Thaïlandaise a égalisé le score à 20-20. Elle a cependant tenu le coup et a forcé une manche ultime.

Des services trop longs et plusieurs coups dans le filet ont empêché la Canadienne d'inscrire des points importants en troisième manche, tandis que son adversaire a commis très peu de fautes. Srinavakul l'a finalement emporté.

Les sports de raquette ont toujours fait partie de ma famille. C’est vraiment spécial d’être ici, au plus haut niveau. Être la première joueuse de badminton pour le Canada aux Paralympiques, ça représente beaucoup pour moi. Une citation de :Olivia Meier, joueuse de parabadminton canadienne

Meier aura une dernière rencontre préliminaire à disputer contre l'Australienne Caitlin Dransfield.