Direction les demi-finales pour les Canadiens en paracanoë

Brianna Hennessy prenait part aux 200 m VL2 et 200 m KL1. L’Ontarienne a inscrit le 3e temps de sa vague dans les deux épreuves. Étant donné que seuls les meilleurs temps de chaque vague accèdent directement à la finale, l'athlète de 36 ans devra passer par les demi-finales pour se qualifier.

Moins de deux ans après avoir commencé à pratiquer le sport, Hennessy en est à ses premiers Jeux paralympiques. Elle jouait au rugby en fauteuil roulant avant que la pandémie frappe et qu’elle se tourne vers le paracanoë.

Tout comme Hennessy, Andrea Nelson a terminé au 3e rang de sa vague au 200 m KL2. Elle a connu un excellent départ et était tout juste derrière la Britannique Charlotte Henshaw, mais n’a pas été en mesure de conserver le rythme tout au long de la course. Elle a éventuellement été dépassée par l’Allemande Anja Adler et a terminé plus de six secondes derrière la meneuse. Elle aura également sa chance d’accéder à la finale en prenant part aux demi-finales vendredi.

Le Québécois Mathieu St-Pierre a pour sa part pris le 5e rang de sa vague au 200 m VL2 avec un temps de 59 s 683/1000. Aux Championnats du monde de 2019, il avait conclu 11e.

Mathieu St-Pierre accède à la demi-finale du 200 m VL2 Photo : Getty Images