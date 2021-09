Journée à oublier pour les Canadiens en paracyclisme sur route

Ross Wilson n'a pas été en mesure de conclure la course en C1-3 masculin, tandis que Keely Shaw s'est maintenue dans les bas-fonds du peloton pour finalement terminer 13e en C5 féminin.

Elle a été dépassée au dernier tour par la meneuse, ce qui mettait automatiquement un terme à son épreuve, comme le stipule le règlement de l'Union cycliste internationale (UCI).

Puisque le dépassement a eu lieu au dernier tour, Shaw a tout de même pu obtenir un classement.

Hégémonie britannique

La Britannique Sarah Storey a gagné avec un temps de 2 h 21 min 51 s. Elle a également remporté l'or en poursuite et au contre-la-montre C5 à Tokyo. Il s'agit de la 17e médaille d'or paralympique de sa carrière.

Sarah Storey Photo : Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Storey a devancé d'à peine sept secondes sa compatriote Crystal Lane-Wright (2:21:58), double médaillée d'argent au Japon. La Française Marie Patouillet a complété le podium en devançant tout juste au sprint la Colombienne Paula Andrea Ossa Veloza.

Chez les hommes, on a eu droit à un doublé britannique. Benjamin Watson et Finlay Graham ont fini plus de cinq minutes devant le Français Alexandre Léauté, qui en a tout de même profité pour obtenir une quatrième médaille à Tokyo.

Il s'agissait également d'une deuxième médaille d'or d'affilée pour Watson, qui s'était imposé au contre-la-montre de la catégorie C1-3 lundi.

Gautier et Croteau, l'ultime espoir du Canada

Après une vilaine chute dans les premiers instants de la course, Marie-Ève Croteau a dû se retirer en raison d'ennuis mécaniques. Son dérailleur a été abîmé dans l'accident. Cela l'a empêché de changer ses vitesses jusqu'à l'abandon.

Shelley Gautier a quant à elle franchi la ligne d'arrivée, mais avec près de 24 minutes de retard sur l'Allemande Jana Majunke (1:00,58), victorieuse dans la catégorie T1-2.

Une récolte décevante

Les supporteurs canadiens n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en paracyclisme sur route. Parmi les huit Canadiens en action au Japon, aucun n'est parvenu à décrocher une médaille.

Depuis la 4e position de Keely Shaw au contre-la-montre individuel de la catégorie C4, les représentants de l'unifolié n'ont su faire mieux qu'une 8e place, inscrite par Joey Desjardins à la course sur route de la catégorie H3.

On est loin des brillantes performances de Keely Shaw, Tristen Chernove et Kate O'Brien aux épreuves de cyclisme sur piste, qui avaient permis au Canada de récolter deux d'argent et une de bronze dans les premières journées de compétition à Tokyo.

Le Canada rentrera donc bredouille en paracyclisme sur route, après une récolte de six podiums à Rio.