Les basketteurs canadiens stoppés en quarts de finale

Le match a été particulièrement serré et tout s’est joué au quatrième quart. Les représentants de l'unifolié ont entamé le dernier engagement avec un point d'avance, mais ont été dominés 24-9 au tableau indicateur.

Les Britanniques ont profité d’un panier de Gregg Warbuton avec un peu plus de huit minutes à écouler pour prendre l’avantage pour de bon. La nervosité et l’hésitation ont ensuite pris le dessus sur les Canadiens, qui ont vu leur billet pour les demi-finales leur glisser entre les doigts.

On s’est battus jusqu’à la fin, on a fait tout ce qu’on pouvait, et c’était une belle expérience. C’était assurément mieux que nos derniers Jeux paralympiques. Une citation de :Nikola Goncin, basketteur canadien en fauteuil roulant

Les 22 points marqués par Patrick Anderson ont donc été insuffisants face aux nombreux paniers effectués par Gaz Choudhry, Lee Manning et Warburton, qui ont respectivement amassé 21, 17 et 16 points.

« On est très fiers de ce qu’on a fait » - Jonathan Vermette Photo : Radio-Canada

Début de match à l'avantage des Canadiens

Le Canada a offert une excellente performance en première demie. Les joueurs ont usé de patience pour établir un rythme à leur avantage, ce qui leur a permis de créer de belles poussées offensives en zone adverse.

En avant 30-26 à la pause, les basketteurs canadiens semblaient en voie d’obtenir leur place pour le carré d’as. L'intensité a augmenté au troisième quart et a laissé place à un jeu plus agressif de part et d'autre.

Ils ont joué à leur plein potentiel à partir du troisième quart. Il nous en a manqué un peu pour les battre, c’est dommage. Mais on est quand même fiers de notre match. Une citation de :Jonathan Vermette, basketteur canadien en fauteuil roulant

Bien que les Canadiens aient réussi à établir un avantage de 10 points, leur plus important du match, les Britanniques ont su maintenir la pression. Ils sont finalement parvenus à rétrécir l'écart à un seul point tout juste avant le quatrième acte.

Les Canadiens avaient terminé la phase préliminaire au 4e rang du groupe A avec une fiche de deux victoires et trois défaites. Les Britanniques avaient pour leur part conclu au sommet du groupe B après avoir affiché un rendement de 4-1.

Place aux demi-finales

Plus tôt dans la journée, les États-Unis sont sortis victorieux de leur quart de finale contre la Turquie. Les Américains se sont frayé un chemin jusqu’au dernier carré grâce à un gain de 52-45.

Ils y affronteront les Espagnols, qui ont pour leur part triomphé des Allemands 71-68 dans un match chaudement disputé.

Les Japonais ont finalement bouclé l'étape des quarts de finale en l'emportant 61-55 sur les Australiens. Leurs prochains adversaires seront les Britanniques.

Le Canada disputera un match de classement pour la 7e place jeudi soir, tandis que les demi-finales auront lieu vendredi.