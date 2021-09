Joey Desjardins conclut 8e en paracyclisme sur route

Les Canadiens Joey Desjardins, Charles Moreau et Alex Hyndman ont été exclus du podium en paracyclisme sur route. La course en H3 a été remportée au sprint par le représentant du CPR Ruslan Kuznetsov.

C'est dans un épais brouillard que les paracyclistes ont participé mercredi à l'épreuve sur le circuit international de Fuji.

Au premier temps de passage intermédiaire, Desjardins pointait au 10e rang, tandis que Hyndman occupait la 13e et avant-dernière position devant son compatriote Charles Moreau.

Ce classement est demeuré sensiblement le même tout au long de la course. Desjardins a franchi la ligne d'arrivée avec un temps de 2 h 48 min 4 s, bon pour le 8e rang.

Moreau (2:59:47) a pour sa part terminé 10e, devant Hyndman (3:00:50), 11e.

Comme le bon vin

L'athlète du Comité paralympique russe Ruslan Kuznetsov, 40 ans, l'a emporté devant le Suisse Heinz Frei, 63 ans, et l'Autrichien Walter Ablinger, 52 ans. Comme quoi la victoire n'a pas d'âge!

Après l'or au contre-la-montre, Ruslan Kuznetsov a terminé 1er de la course sur route (catégorie H3). Photo : Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Forcés à l'abandon, les Espagnols Israel Rider Ibanez et Luis Miguel Garcia Marquina n'ont pas fini la course. L'Italien Paolo Cecchetto et l'Allemand Vico Merklein ont connu le même sort.

Masters médaillée pour une 9e fois

L'Américaine Oksana Masters a cimenté son statut d'athlète paralympique avec une grande polyvalence en gagnant la médaille d'or de la course sur route de la catégorie H5.

Elle a également décroché l'or au contre-la-montre de la catégorie H4-5.

La para-athlète de 32 ans est maintenant médaillée dans quatre sports, Jeux d'été et d'hiver confondus (aviron, cyclisme sur route, ski de fond et biathlon).

Son impressionnant palmarès inclut trois médailles d'or, trois d'argent et trois de bronze, dans cinq Jeux paralympiques.

Oksana Masters gagne l’or en H5 Photo : Radio-Canada