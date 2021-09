Autre déception pour Lyne Tremblay et Doug Blessin en paratir

Les Canadiens Lyne Tremblay et Doug Blessin ne se sont pas qualifiés pour la finale du 10 m carabine à air comprimé couché SH2 mixte, mercredi, à Tokyo.

Doug Blessin a conclu sa journée en 33e position avec un pointage de 627,5, tandis que Lyne Tremblay (609) a terminé la compétition au 36e et en avant-dernier rang.

L'Italien Andrea Liverani, l'Ukrainien Vasyl Kovalchuk et le Serbe Dragan Ristic ont été les meilleurs tireurs des qualifications.

Tremblay et Blessin ne s'étaient pas non plus qualifiés pour la finale du 10 m carabine à air comprimé debout SH2 mixte, dimanche.

Ils prendront part à une dernière compétition jeudi, le 50 m carabine en position couchée SH2 mixte.