L’or et un record paralympique pour Greg Stewart au lancer du poids

Dès son premier essai, le Britanno-Colombien a envoyé le poids à 16,75 mètres­ pour fracasser la marque paralympique par plus d'un mètre.

Je ne me souviens même pas du lancer. Je me souviens seulement de m'être dit que c'en était tout un en voyant la distance. Une citation de :Greg Stewart, lanceur de poids

Le représentant du Comité paralympique russe Nikita Prokhorov (16,29 mètres) et l'Américain Joshua Cinnamo (15,90 mètres) ont mis la main sur les médailles d'argent et de bronze.

Greg Stewart décoré d’or Photo : Getty Images / Carmen Mandato

Stewart a devancé un grand rival en Cinnamo. Ce dernier est la raison pour laquelle le Canadien n'avait jamais touché à une médaille d'or auparavant. Il a terminé en 1re position aux Championnats du monde et aux Jeux parapanaméricains de 2019, tout juste devant Stewart.

À 35 ans, le représentant de l'unifolié en était à ses premiers Jeux paralympiques. Il a connu une montée fulgurante dans son sport depuis 2017.

Son parcours a commencé lorsqu'il a rencontré deux athlètes à Kamloops, sa ville natale. On a échangé nos numéros et quelques mois plus tard, ils m’invitaient à un camp. J’ai essayé les lancers du poids et du disque, et le premier a fonctionné , a raconté Stewart.

Champion paralympique après seulement quatre ans d'entraînement, il n'a pas été en mesure de contenir ses émotions. Tout s’est passé d’un coup. J’ai eu les larmes aux yeux.

Il a dédié sa médaille à la communauté de Kamloops et à tous ceux qui l'ont aidé à se rendre où il est.

Pas de médaille pour Bolton

L'Ontarienne Charlotte Bolton, originaire de Tillsonburg, prenait part à la finale du lancer du disque F40/F41 un peu plus tôt.

La para-athlète de 18 ans a enregistré la 6e distance de la séance. Son deuxième projectile a atterri à 27,72 mètres, ce qui représente un record des Amériques.

Charlotte Bolton termine 6e au lancer du disque à Tokyo Photo : Radio-Canada

Bolton s'est dite très fière de sa performance à ses premiers Jeux paralympiques. Je me sens très bien. Mes lancers étaient parmi les meilleurs que j’ai envoyés cette saison , a-t-elle mentionné en entrevue.

Son résultat est cependant incomparable à celui de la Tunisienne Raoua Tlili. Son meilleur jet a parcouru 37,91 mètres. Elle a ainsi amélioré sa marque mondiale.

Trois records du monde en une finale Photo : Radio-Canada

La Marocaine Youssra Karim (37,35 mètres) a terminé la compétition avec la médaille d'argent. Sa compatriote Hayat El Garaa (29,30 mètres) a complété le podium.