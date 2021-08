Les Canadiennes éliminées en quarts de finale en basketball en fauteuil roulant

Les 11 points d'Arinn Young n’ont pas été suffisants pour signer le gain. Les Américaines ont marqué à volonté à partir du deuxième quart. Quatre de leurs joueuses ont récolté 10 points ou plus, dont Natalie Schneider et Rose Hollermann, à qui il ne manquait qu'un seul rebond pour enregistrer un double-double.

Les Américaines affronteront les gagnantes du match entre la Chine et la Grande-Bretagne en demi-finales, le 2 septembre.

Le mur défensif tombe rapidement

Le brio des deux défenses a été le fait saillant du premier quart; seulement 22 points ont été marqués. Les États-Unis ont érigé un mur près de leur panier, tandis que le Canada a tenu ses adversaires à l'extérieur de la bouteille. Face à une formation qui a connu des difficultés sur les lancers de longue distance, le système établi par l'entraîneur Marc Antoine Ducharme semblait parfait.

Le bloc défensif canadien s'est cependant effrité au second engagement. L'excellent mouvement de ballon des Américaines et leurs nombreux écrans leur ont permis de se créer de l'espace. Les championnes paralympiques en titre ont alors démarré les compteurs. Elles ont inscrit 21 points, 8 de plus que les Canadiennes, qui semblaient toujours dérangées en attaque.

Le Canada a finalement retrouvé ses repères dans la moitié adverse au quatrième quart, mais n’a pas réussi à se restructurer dans sa zone. La poussée de 16 points de ses joueuses a été aisément enterrée par les États-Unis, qui en ont amassé deux de plus pour s'assurer de la victoire.