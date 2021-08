Keely Shaw termine au pied du podium au contre-la-montre

Elle a terminé avec un chrono de 42 min 11 s 9/100. L'autre Canadienne en action, Kate O'Brien, n'a pas terminé la course. L'Américaine Shawn Morelli remporte l'or, suivie des Australiennes Emily Petricola et Meg Lemon qui complètent le podium.



Déjà médaillées en cyclisme sur piste à Tokyo, Shaw et O'Brien tentaient d'ajouter à leur récolte de médailles, mais en vain.

Le Canadien Ross Wilson a quant à lui terminé 7e au contre-la-montre individuel masculin (catégorie C1) avec un temps de 27:57,31. Médaillé d'argent à Rio, le cycliste de 39 ans sera certainement déçu de ce résultat. C'est le Russe Mikhail Astashov qui a franchit le premier la ligne d'arrivée, suivi de l'Américain Aaron Keith et de l'Allemand Michael Teuber.