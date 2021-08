Tristen Chernove se retire des Jeux paralympiques et met un terme à sa carrière

L’heure de la retraite a donc sonné un peu plus tôt que prévu pour l’athlète de 46 ans, qui avait déjà annoncé son intention de se retirer des Jeux une fois qu'ils seraient terminés.

Chernove a remporté la médaille d’argent à la poursuite individuelle 3000 m C2 à Tokyo. Il s’était ensuite retiré de l’épreuve contre-la-montre 1000 m C1-3 et devait participer à la course de cyclisme sur route.

Le natif de Powell River en Colombie-Britannique rentre donc chez lui pour de bon et pourra passer plus de temps auprès de sa femme et de ses deux filles.

Il met ainsi fin à une carrière internationale courte, mais remplie de succès. Chernove avait remporté trois médailles aux Jeux paralympiques de Rio, en 2016, dont une d’or. Il en a décroché plusieurs autres aux Championnats du monde de 2016 à 2020.

D'après un texte de CBC Sports