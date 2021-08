Iulian Ciobanu éliminé des Jeux de Tokyo à la boccia

Le Québécois, Iulian Ciobanu a perdu 8-2 contre Zheng Yuansen, lundi aux Jeux paralympiques de Tokyo, et ne prendra pas part aux quarts de finale de la boccia BC4.

Iulian Ciobanu a terminé deuxième de son groupe compte tenu d’une fiche de deux victoires et une défaite. Les deux meilleurs deuxièmes sur le plan du différentiel ont obtenu un billet pour les quarts de finale. Ciobanu a conclu son tournoi avec un différentiel de -4 tandis que les deux repêchés ont affiché un différentiel de +14 et +9.

Ciobanu avait tout un défi devant lui pour la qualification. Le Chinois, Zheng Yuansen, champion du monde en 2018, était lui aussi invaincu à Tokyo. Son adversaire avait également été médaillé d’argent aux Jeux de Londres en 2012.

La première manche n’a pas permis de départager les deux athlètes, ils ont chacun marqué un point. Le Canadien s’est ensuite donné une priorité d’un point après la seconde manche.

Le tout s’est gâté lors de la troisième manche. Le Chinois a marqué 3 points et poursuivi sur sa bonne lancée lors de la manche ultime pour inscrire 4 points supplémentaires.

Les Jeux de Tokyo ne sont cependant pas terminés pour Ciobanu. Il sera de retour en action mercredi 20 h 30 (HAE) pour le tournoi en équipe BC4 alors que le Canada croisera le fer avec le Portugal.

Levine, la première tête de série, est éliminée

La joueuse de boccia montréalaise Alison Levine s’est inclinée devant le Croate Davor Komar au compte de 8-2 dimanche, à son dernier match de la phase de groupe. Elle ne participera donc pas aux quarts de finale du tournoi paralympique individuel.

Levine a eu beaucoup de difficulté à suivre le rythme de son adversaire, qui s’est imposé dès le premier bout. Ce dernier a marqué quatre points, alors qu’elle n’a pas été en mesure d’en récolter un seul.

La para-athlète de 31 ans s’est finalement inscrite à la marque au second engagement, mais Komar a ajouté quatre autres points lors des deux bouts suivants. En arrière 1-8, Alison Levine n’a pas réussi à remonter au pointage en fin de rencontre, et n'a obtenu qu'un maigre point supplémentaire.

Avec une seule victoire en trois matchs, Levine termine le tour préliminaire en 3e position de son groupe. Seuls les six joueurs classés au 1er rang de chaque groupe et les deux meilleurs deuxièmes, tous groupes confondus, se qualifient pour la phase à élimination directe.

Une victoire de consolation pour Allard

Déjà éliminé, le joueur natif de Bois-des-Filion Danik Allard faisait face à la para-athlète du CPR Diana Tsyplina dans le cadre de sa dernière rencontre préliminaire. Il a enregistré une victoire facile de 12-1, sa première et seule du tournoi paralympique individuel.

Allard a marqué six points au premier bout et en a ajouté six autres lors des deux derniers. De son côté, Tsyplina n'a noirci la feuille de pointage qu'au deuxième engagement.

À 20 ans, Danik Allard prenait part à ses premiers Jeux paralympiques. Il s'est, lui aussi, classé 3e dans son groupe.

Le Canadien Iulian Ciobanu pourrait améliorer la fiche de son pays à la boccia un peu plus tard lundi matin. Il tentera de conserver sa fiche parfaite alors qu'il sera opposé au Chinois Zheng Yuansen.