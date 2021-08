Le Canada se qualifie pour les quarts de finale en basketball en fauteuil roulant

La formation canadienne de basketball masculin en fauteuil roulant l'a emporté 63-52 sur l'équipe colombienne, lundi, et accède aux quarts de finale.

Le Canada pouvait se permettre de perdre par huit points ou moins et tout de même passer en quarts de finale. La troupe de Matteo Feriani s'est toutefois assurée d'avancer par la grande porte avec une victoire.

Nikola Goncin a donné le ton en réussissant un magnifique panier de trois points. Le Canada a pris l'avance rapidement dans le match.

Patrick Anderson et son capitaine Bo Hedges se sont chargés de l'attaque, avec des récoltes respectives de 14 et 10 points en 20 minutes de jeu.

L'unifolié a terminé la demie en avance 35-19 et n'a commis aucun revirement, contre quatre pour la Colombie.

En contrôle

Les Canadiens ont été beaucoup plus patients à l'attaque. Ils ont maîtrisé les rebonds et appliqué une défense étanche pour accentuer leur avance en deuxième demie et ainsi l'emporter de façon convaincante.

Malgré un petit relâchement en début de quatrième quart qui aura permis aux Colombiens de réduire l'écart à 10 points, les Canadiens ont réussi à s'en sortir grâce à Patrick Anderson, parfait à la ligne de lancer franc.

Anderson a fait la pluie et le beau temps tout au long du match, y allant de longues passes précises et récupérant de nombreux rebonds pour mener l'attaque canadienne.

En terminant 4e du groupe A, le Canada affrontera le meneur du groupe B, qui demeure toujours inconnu pour le moment.