Un premier titre paralympique pour les Britanniques au rugby en fauteuil roulant

Ce sacre a permis aux Britanniques de remporter une toute première médaille paralympique dans cette discipline. Il a aussi confirmé le premier couronnement d’une équipe européenne.

Les deux équipes ont été au coude-à-coude tout au long du duel et se sont échangé des avances de quelques points à maintes reprises.

C’est cependant au quatrième quart que la Grande-Bretagne s’est installée dans le siège de conducteur. La formation européenne s’est donné une priorité de trois points avec près de trois minutes à jouer et est parvenue à protéger cette avance.

L'entraîneur de la Grande-Bretagne, Paul Shaw, n’a fait confiance qu’à cinq joueurs lors de la finale, une stratégie qui s’est avérée payante. Rappelons que le rugby en fauteuil roulant se joue à quatre sur le parquet.

Les Britanniques ont tout de même profité d’une production équilibrée, puisque trois joueurs ont inscrit plus de 10 points. Jim Roberts en a enfilé 24, Stuart Robinson 14 et Aaron Phipps 11.

Les États-Unis ont ainsi été victimes d’un autre revers en finale. En 2016, aux Jeux de Rio, ils avaient subi une défaite crève-cœur de 59-58 face à l’Australie.

Les champions de Rio au pied du podium

Dans le match pour la médaille de bronze, le Japon s’est imposé face à l’Australie par la marque de 60-52.

L’Australie était encore encombrée par l’absence de Michael Ozanne, ce qui l’empêchait de pouvoir faire jouer ses deux joueurs étoiles, Riley Batt et Chris Bond, en même temps. Cela n’a pas empêché Batt de rester fidèle à lui-même en marquant 27 essais durant la rencontre.

Le capitaine australien a toutefois manqué de soutien offensif, tandis que la défense japonaise l’a forcé à commettre quelques fautes et plusieurs revirements.

Les Japonais ont mené la rencontre du début à la fin et ont creusé l’écart tout au long du match. Le duo formé d'Ike Yukinobu et d'Ikezaki Daisuke a encore été excellent. Les deux vétérans ont respectivement marqué 16 et 23 essais pour mener leur équipe à la victoire.

Il s’agit d’une deuxième médaille de bronze pour le Japon qui l’avait également remportée en 2016.

De son côté, l'Australie, qui était double championne paralympique en titre, ne grimpe pas sur le podium dans cette épreuve pour la première fois depuis 2004.